Одиозного нардепа задержали за дебош и заставили извиняться: в сети появились видео

Политик уже не впервые оказывается в эпицентре скандала

Народный депутат Александр Юрченко, ранее состоявший во фракции "Слуга народа", был задержан в четверг, 7 апреля, на одном из столичных блок-постов. Военнослужащим пришлось "скрутить" политика из-за его не слишком адекватного поведения.

Первые подробности стали известны благодаря депутату Киевсовета Александру Погребискому.

По его словам, Юрченко устроил настоящую провокацию на блок-посту, начав ругаться с одним из дежурящих парней. В конечном итоге он схватился за пулемет, с которым военнослужащий нес службу.

Удостоверения нардеп не показывал, точно как и не представлялся.

"Он себя считает всесильным, потому как считает, что имеет право обижать военных и вырывать у них оружие из рук. Но ребята отреагировали мгновенно. И задержали нарушителя", — подчеркнул Погребиский.

Также киевский депутат добавил, что после того, как ситуацию прояснили, Юрченко извинился и его отпустили, он вскоре оказался в полицейском участке. Там он подал заявление на военных, которые его задержали.

Следует отметить, что, по информации "Украинской правды", конфликт вспыхнул после того, как машина Юрченко оказалась припаркованной возле караула теробороны. Дежурные попросили водителя отъехать, что он и сделал, но самому народному избраннику это не понравилось. Он спорил, пытался узнать, кто здесь главным, а на просьбы успокоиться не реагировал. Усмирить буйного нардепа удалось лишь предупредительным выстрелом в воздух и последующим задержанием.

При себе у него нашелся пистолет ПМ, на который документов при себе он не имел. Патроны ему к нему не вернули — для безопасности.

Также следует отметить, что полицейские уже приезжали к военным для выяснения информации.