Решение поддержал 61 депутат

Латвийский Сейм принял решение провести 9 мая День памяти пострадавших и погибших на войне в Украине. В эту дату отменяются любые праздничные мероприятия, связанные с традиционным Днем победы.

Подробности сообщает латвийское издание Delfi.

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Соответствующий законопроект был утвержден всего лишь за один день — в ускоренном порядке. Свой голос "за" отдал сазу 61 депутат, еще 18 голосовали против. В основном несогласными с подобным решением оказались оппозиционные к власти силы, которые расценивают его как попытку "скрытно запретить празднования Дня победы". Они предлагали оставить Днем памяти 24 февраля — дату, в которую россия начала полномасштабное вторжение.

Следует отметить, что изначальный законопроект инициировали депутаты четырех коалиционных партий — AP!, "Национальное объединение", "Консервативные" и "Новое единство".

Главной целью Дня памяти является привлечение внимания латвийцев к тому ужасу, который в Украину принесла россия, начав кровопролитную войну. Также депутаты хотят показать свою солидарность с украинцами, которые борются за целостность страны и ее суверенитет.

9 мая все госучреждения должны будут поднять флаги Латвии и Украины с траурными лентами, а также отменить любые концерты и другие мероприятия, изначально посвященные Дню победы. Также запрещаются салюты — причем не только 9, но и 8 числа.

Подобная акция считается единоразовой — законопроект потеряет свою силу уже 11 мая.

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Напомним, что россия регулярно пытается присвоить исключительно себе все лавры победителя во Второй мировой войне и монополизировать право на празднование Дня победы. Очень часто парады к этому празднику превращаются в рф в настоящее "победобесие", когда детей одевают в солдатскую форму и садят в самодельные танки. Особо циничным на этом фоне является слоган "Можем повторить", который для россиян стал своеобразным символом Дня победы.

При этом граждане россии не спешат ухаживать за памятниками или братскими могилами советских солдат, хотя и бьют себя в грудь, рассказывая, как гордятся дедами.

Тем временем в Украине не боятся раскрывать глаза на порой неприглядную правду Второй мировой войны и участие в ней СССР. Так, историки обнародовали несколько мифов, в которые до сих пор верят много людей.