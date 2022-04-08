Лавров сделал странное предложение Украине по Беларуси

Беларусь предложили включить в список стран-гарантов безопасности для Украины.

Глава российского МИД сергей лавров "отличился" очередным заявлением, сообщив, что Россия предложила включить Беларусь в страны-гаранты соглашений с Украиной.

Слова пропутинского политика цитируют российские СМИ.

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"Мы за то, чтобы наши белорусские друзья продолжали играть позитивную роль в организации российско-украинских переговоров, и Беларусь — прекрасная площадка для того, чтобы такие переговоры продолжались, хотя все зависит от договоренностей сторон, и не исключены встречи и в других странах, на иных площадках", — заявил он.

Также Лавров добавил, что Москва уже призвала Киеву, включить ее в число гарантов безопасности, прокомментировав таким образом последние заявления Минска по поводу их участия в российско-украинских переговорах.

"По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы в числе таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Республика Беларусь. Сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются, но мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", — заявил Лавров.

Стоит отметить, что Беларусь с самого начала российского военного вторжения в Украину стала на сторону Кремля и сделала сразу несколько шагов, которые это подтверждают. Каким образом страна с такой позицией может гарантировать безопасность Украины — вопрос открытый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лидер Беларуси александр лукашенко заявил, что раз Беларусь "ввязали в это", то на мирных переговорах Украины и россии должна прозвучать ее позиция.