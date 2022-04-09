В Пентагоне назвали реальный уровень потерь армии рф в Украине
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Украинские защитники нанесли мощный удар по армии рф
Потери российских военнослужащих, которые увеличиваются изо дня в день, уже достигли показателя в 15-20% от общего количества боевой мощи, которую готовила для вторжения в Украину. Некоторые батальонные тактические группы уничтожены практически "подчистую", как и колонны с техникой.
Такую информацию сообщает ABC News, ссылаясь на источник в Минобороны США.
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Неназванный чиновник Пентагона утверждает, что от 15 до 20% — это приблизительная оценка вероятных мощностей российской армии, готовой воевать с украинцами. Однако сюда засчитаны и потери среди личного состава, и танки, и авиационная техника, и даже ракетные боеприпасы.
Несмотря на то, что количество армейцев, по-прежнему готовых исполнять преступные приказы кровавого диктатора владимира путина, еще достаточно большое, в рф уже хотят набрать новое "мясо". Так, по крайней мере, за волну весеннего призыва Кремль рассчитывает скопить около 60 тысяч новобранцев. Вполне возможно, что рассматривается вероятность их попадания на войну — в качестве "расходного материала".
Добавим, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине уже ликвидировано более 19 тысяч россиян.
Также "Телеграф" писал, чем, по мнению Алексея Арестовича, может закончиться война Украины против рф и подсобит ли им вероятное "вливание" сил призывников.
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