Укр

В Пентагоне назвали реальный уровень потерь армии рф в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Страна-агрессор не ожидала от украинцев отпора, который превратит ее технику в металлолом Новость обновлена 09 апреля 2022, 10:16
Страна-агрессор не ожидала от украинцев отпора, который превратит ее технику в металлолом

Украинские защитники нанесли мощный удар по армии рф

Потери российских военнослужащих, которые увеличиваются изо дня в день, уже достигли показателя в 15-20% от общего количества боевой мощи, которую готовила для вторжения в Украину. Некоторые батальонные тактические группы уничтожены практически "подчистую", как и колонны с техникой.

Такую информацию сообщает ABC News, ссылаясь на источник в Минобороны США.

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Неназванный чиновник Пентагона утверждает, что от 15 до 20% — это приблизительная оценка вероятных мощностей российской армии, готовой воевать с украинцами. Однако сюда засчитаны и потери среди личного состава, и танки, и авиационная техника, и даже ракетные боеприпасы.

Несмотря на то, что количество армейцев, по-прежнему готовых исполнять преступные приказы кровавого диктатора владимира путина, еще достаточно большое, в рф уже хотят набрать новое "мясо". Так, по крайней мере, за волну весеннего призыва Кремль рассчитывает скопить около 60 тысяч новобранцев. Вполне возможно, что рассматривается вероятность их попадания на войну — в качестве "расходного материала".

Добавим, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине уже ликвидировано более 19 тысяч россиян.

Также "Телеграф" писал, чем, по мнению Алексея Арестовича, может закончиться война Украины против рф и подсобит ли им вероятное "вливание" сил призывников.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Пентагон #Армия РФ
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