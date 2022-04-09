Зеленский четко ответил на прямой вопрос журналиста о путине

Позиция политика абсолютно однозначна

Украинский лидер Владимир Зеленский считает кровавого диктатора владимира путина одним из тех, кто несет ответственность за военные преступления, совершенные армией рф в Украине.

Об этом политик заявил во время интервью с журналистом издания СBS News.

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По словам Зеленского, путин — один из списка тех военных преступников, которые должны нести ответственность за происходящие трагедии в разных регионах Украины. При этом российского президента он ставит на одном уровне со всеми главнокомандующими и обычными солдатами российской армии, которые решили следовать преступным распоряжениям.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил указ, всех, кто имеет к этому отношение, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Я считаю, что они все виноваты".

Отметим, что подобные высказывания вполне могут повлиять на предыдущее решение Кремля насчет относительного согласия на двухсторонний саммит Владимира Зеленского и владимира путина. Это не будет прецедентом, ведь ранее в МИД рф были недовольны заявлениями украинских переговорщиков насчет отказа обсуждать отдельные перечни требований рф на переговорах.

При этом на днях появилась информация о том, какие страны могут стать площадкой для личной встречи украинского и российского лидеров для обсуждения завершений войны.