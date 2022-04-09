Укр

Зеленский четко ответил на прямой вопрос журналиста о путине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
489
Президент был весьма откровенен Новость обновлена 09 апреля 2022, 13:46
Президент был весьма откровенен

Позиция политика абсолютно однозначна

Украинский лидер Владимир Зеленский считает кровавого диктатора владимира путина одним из тех, кто несет ответственность за военные преступления, совершенные армией рф в Украине.

Об этом политик заявил во время интервью с журналистом издания СBS News.

Оперативно и достоверно о войне — в нашем Telegram-канале

По словам Зеленского, путин — один из списка тех военных преступников, которые должны нести ответственность за происходящие трагедии в разных регионах Украины. При этом российского президента он ставит на одном уровне со всеми главнокомандующими и обычными солдатами российской армии, которые решили следовать преступным распоряжениям.

"Я думаю, что все, кто принял решение, издал указ, выполнил указ, всех, кто имеет к этому отношение, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Я считаю, что они все виноваты".

Отметим, что подобные высказывания вполне могут повлиять на предыдущее решение Кремля насчет относительного согласия на двухсторонний саммит Владимира Зеленского и владимира путина. Это не будет прецедентом, ведь ранее в МИД рф были недовольны заявлениями украинских переговорщиков насчет отказа обсуждать отдельные перечни требований рф на переговорах.

При этом на днях появилась информация о том, какие страны могут стать площадкой для личной встречи украинского и российского лидеров для обсуждения завершений войны.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Владимир Путин #Президент Украины #Владимир Зеленский
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов
Мир
Зеленский назвал еще две страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов
Зеленский назвал еще две страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины
Дата публикации
Категория
Россияне ударили по тем, кто надеялся эвакуироваться в безопасное место
В Евросоюзе определили виновных в атаке на вокзал Краматорска
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский: лидер страны ЕС потребовал доказательств, что "резня в Буче" не была постановкой
Дата публикации
Категория
Ле Пен опережает Макрона всего лишь на несколько пунктов
Из-за войны в Украине Макрон может проиграть выборы подруге путина: что пошло не так
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 9 апреля
Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе (онлайн)