Санкции работают: всем российским фурам дали неделю, чтоб убраться из ЕС

Европа четко обозначала свою позицию насчет россии

Неделя времени, до 16 апреля, досталась автомобильным грузовым перевозчикам из россии и Беларуси, которые работают в странах Евросоюза. За этот период компании должны забрать свои машины с территории государств-членов ЕС, иначе они попадут под действие санкций и будут арестованы.

Такое распоряжение вступает в силу благодаря принятому пятому санкционному пакету от Евросоюза, сообщает EUR-lex.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Те фуры и грузовые автомобили, которые все еще ездят дорогами стран европейского содружества, должны "сматывать удочки" и выезжать на родину или же в страны Европы, которые не являются членами ЕС.

Следует также подчеркнуть, что под ограничения попадут и машины, которые следуют транзитным путем. Если у них имеется российская или белорусская регистрация, то въезд в ЕС им воспрещен.

Напомним, что с фурами, везущими подсанкционные товары в Беларусь и россию, уже около месяца на польской границе борются временные переселенцы из Украины. Они блокировали проезд через границу и делали все возможное, чтобы груз не попал к странам-агрессорам.

К слову, "фуроблокада" была поддержана польскими политиками, которые и выступили с инициативой для Евросоюза насчет ужесточения санкций.