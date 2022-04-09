Санкции работают: всем российским фурам дали неделю, чтоб убраться из ЕС
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 7
Европа четко обозначала свою позицию насчет россии
Неделя времени, до 16 апреля, досталась автомобильным грузовым перевозчикам из россии и Беларуси, которые работают в странах Евросоюза. За этот период компании должны забрать свои машины с территории государств-членов ЕС, иначе они попадут под действие санкций и будут арестованы.
Такое распоряжение вступает в силу благодаря принятому пятому санкционному пакету от Евросоюза, сообщает EUR-lex.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Те фуры и грузовые автомобили, которые все еще ездят дорогами стран европейского содружества, должны "сматывать удочки" и выезжать на родину или же в страны Европы, которые не являются членами ЕС.
Следует также подчеркнуть, что под ограничения попадут и машины, которые следуют транзитным путем. Если у них имеется российская или белорусская регистрация, то въезд в ЕС им воспрещен.
Напомним, что с фурами, везущими подсанкционные товары в Беларусь и россию, уже около месяца на польской границе борются временные переселенцы из Украины. Они блокировали проезд через границу и делали все возможное, чтобы груз не попал к странам-агрессорам.
К слову, "фуроблокада" была поддержана польскими политиками, которые и выступили с инициативой для Евросоюза насчет ужесточения санкций.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-