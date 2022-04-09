Укр

Санкции работают: всем российским фурам дали неделю, чтоб убраться из ЕС

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Российские фуры могут ехать вслед за русским военным кораблем Новость обновлена 09 апреля 2022, 14:12
Российские фуры могут ехать вслед за русским военным кораблем

Европа четко обозначала свою позицию насчет россии

Неделя времени, до 16 апреля, досталась автомобильным грузовым перевозчикам из россии и Беларуси, которые работают в странах Евросоюза. За этот период компании должны забрать свои машины с территории государств-членов ЕС, иначе они попадут под действие санкций и будут арестованы.

Такое распоряжение вступает в силу благодаря принятому пятому санкционному пакету от Евросоюза, сообщает EUR-lex.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Те фуры и грузовые автомобили, которые все еще ездят дорогами стран европейского содружества, должны "сматывать удочки" и выезжать на родину или же в страны Европы, которые не являются членами ЕС.

Следует также подчеркнуть, что под ограничения попадут и машины, которые следуют транзитным путем. Если у них имеется российская или белорусская регистрация, то въезд в ЕС им воспрещен.

Напомним, что с фурами, везущими подсанкционные товары в Беларусь и россию, уже около месяца на польской границе борются временные переселенцы из Украины. Они блокировали проезд через границу и делали все возможное, чтобы груз не попал к странам-агрессорам.

К слову, "фуроблокада" была поддержана польскими политиками, которые и выступили с инициативой для Евросоюза насчет ужесточения санкций.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Евросоюз #Война #Фуры
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