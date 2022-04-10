"Нужно прямое вмешательство": The Guardian дала 5 жестких советов НАТО
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Подобные решительные действия могут оказаться единственным оставшимся выходом для прекращения войны
Популярное английское издание The Guardian обвинило страны НАТО в трусости и призвало рассмотреть более жесткие варианты противостояния россии, начав предоставлять Украине прямую военную помощь. Более того, редакция газеты дала несколько советов, которые западные лидеры должны рассмотреть в контексте реальной помощи Украине.
Свой взгляд на реакцию Запада на войну в Украине редакция опубликовала 10 апреля на сайте издания.
"Сколько еще таких зверств должно произойти, прежде чем западные лидеры признают, что их стратегия в отношении Украины проваливается? Сколько еще детей должно умереть, прежде чем НАТО перестанет оправдываться за бездействие?" — это видимо риторические вопросы, на которые НАТО ответить никак не может.
"Трудные решения, которые западные лидеры должны срочно рассмотреть" по версии The Guardian:
- Прямое вмешательство для создания безопасного убежища на западе Украины, где могут собираться перемещенные лица, а не бежать за границу. О таком убежище нужно заранее сообщить Москву, дав понять, что его будут защищать авиация и сухопутные силы НАТО.
- Объявить Одессу закрытой для посещения и направить военно-морские силы в международные воды в Черном море, предупредив россию о серьезных последствия в случае непрекращения прибрежных бомбардировок.
- Сообщить путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения снова будут стрелять по мирным жителям, то они будут считаться законными военными целями НАТО.
- Поставить в Киев истребители и танки.
- Заблокировать весь российский экспорт ископаемого топлива.
Тем временем, пока Европа по-прежнему принимает всех желающих украинцев сбежать от войны, иностранные журналисты раскрыли задумку путина насчет подобного "переселения". Вероятно, в Кремле надеются, что в Европе устанут от украинских переселенцев и начнут давить на официальный Киев насчет мирного соглашения.
Напомним, 6 апреля Великая Британия приняла новый пакет санкции против рф. В частности санкции касаются Бориса Ротенберга, главы Газпромбанка Андрея Акимова, совладельца Новотека Леонида Михельсона и основного владельца Акрона Вячеслава Кантора.
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