Кулеба призвал ученых всего мира заняться россией

Убивали и пытали украинцев те, в ком разожгли жажду крови и ненависть

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир обратить внимание на то, что именно стало причиной трагедий в Буче и других городах вблизи Киева. В первую очередь, отметил дипломат, проблема — во взращивании ненависти российскими политиками ко всему украинскому.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter.

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По его словам, Буча, как уже общее определение для всех военных преступлений российских солдат в Украине, произошла не за один день.

"В течение многих лет российские политические элиты и пропаганда разжигали ненависть, дегуманизировали украинцев, взращивали российское превосходство и готовили почву для этих злодеяний", — отметил Кулеба.

Свое обращение он завершил призывом к мировым ученым исследовать, что же, в конечном счете, привело к трагическим последствиям пребывания российских оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах Украины.

Стоит отметить, что вражеские солдаты не считались с взглядами украинцев, проживавших в пригороде столицы. Так, смертельное ранение получил даже бывший нардеп Александр Ржавский, которого хорошо знали благодаря его пророссийским мнениям. Очевидно, само наличие украинского паспорта достаточно основанием для россиян, чтобы убивать.

При этом украинцам уже удалось идентифицировать большинство захватчиков, устраивавших зверства в Буче, Ирпене и других городах Киевщины. Их находят по снимкам лица, они неоднократно попадали на камеры наблюдения или видео местных жителей. Также в сети появилась карта с паспортными данными "резников из Бучи".