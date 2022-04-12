С мобилизацией у путина не вышло: украинская разведка назвала следующий шаг кремля
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Россиянам, живущих в погранрайонах с Украиной, стоит обеспокоиться о своей безопасности из-за планов властей
В россии планируют совершить ряд террористических атак, чтобы обвинить в случившейся трагедии украинскую армию, как это уже случилось с нефтебазой под Белгородом. Под угрозой находятся жилые кварталы, школы и больницы в Крыму и Белгородской области.
Такую информацию сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины 12 апреля.
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По словам главы ведомства Кирилла Буданова, армия рф может совершить ракетный или бомбовый удар по собственным населенным пунктам или же в оккупированном Крыму. Также возможно проведение минирования части зданий — ради картинки на телевидении и распространении еще большей ненависти к Украине.
Буданов подчеркивает, что изначальная причина возникновения такой идеи — провал россии с мобилизацией населения на войну.
"Вполне возможно, что эти теракты будут подаваться как месть украинцев за Бучу и Краматорск, и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", — подчеркнул глава разведки.
Специалист подчеркивает — в россии все больше раскачивается антиукраинская пропаганда, а на пограничных с Украиной областях пытаются "разгонять" панику, что заставляет местных поверить в вероятное наступление ВСУ.
Напомним, что украинцев уже пытались обвинить в якобы обстреле пограничного пункта российских военных в Курской области. При этом никаких подтверждений своим словам местные чиновники не предоставили.
Граждане Украины же попросту тешатся тому, как "простые россияне" реагируют на вероятную угрозу со стороны нашего государства и всячески троллят жителей Курской области в соцсетях. Также множество шуток появилось и после информации о повреждениях ж/д-путей в Белгородской области.
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