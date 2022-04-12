Обама объяснил, в чем извращение путина

Кроме того, путина назвали безрассудным.

Американский политик и бывший президент США Барак Обама считает, что кровавым диктатором владимиром путиным в ходе войны с Украиной двигает извращенный этнический национализм. По убеждению американца, путин был таким всегда.

Об этом говорилось в эфире CNN.

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"Путин всегда был безжалостен как к своему народу, так и к другим. Он всегда был окутан этим извращенным, обезображенным чувством обиды и этническим национализмом. Во время вторжения в Украину мы увидели его безрассудство, которого мы, возможно, не ожидали восемь-десять лет до этого, но опасность всегда была", — заявил Обама.

Бывший президент США отметил, что сейчас важно не воспринимать собственную демократию как должное и поддерживать верящих в свободу и независимость. В то же время политик отказался прямо говорить о том, что он сделал бы иначе, когда занимал президентское кресло. Вопрос, в том числе, касался оккупации Крыма в 2014 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что "возвращение к нормальности россии при путине невозможно". Перед этим он называл российского коллегу "бункерным разжигателем войны".