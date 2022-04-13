В МВД ответили на предложение Зеленского обменять Медведчука

Политик может стать "выгодной картой" в обменах пленными с россией

Вероятность обмена задержанного политика-беглеца Виктора Медведчука на украинских военнопленных с российской стороной существует. Предложение главы государства Владимира Зеленского прокомментировали в Министерстве внутренних дел, подчеркнув, что имеются некоторые тонкости.

Информация прозвучала в эфире телеканала "Рада" от советника главы МВД Вадима Денисенко.

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По его словам, "ценность" Медведчука в плане вероятного обмена действительно существует. Соответственно, как и вариант с тем, чтобы отдать его в россию. Однако перед этим, считает чиновник, следует сделать несколько вещей.

"Как минимум — чтобы он [Медведчук] дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации, кто и кому давал деньги на движение коллаборантов, — предполагает Вадим Денисенко. — Как максимум — было в идеале провести максимально быстрый судебный процесс".

Лишь после этого одиозного беглого политика, подозреваемого в государственной измене, можно было бы обменять.

Денисенко подчеркивает, что если речь идет о жизни и здоровье наших пленных, то за них можно "отдать" даже опального лидера "Оппозиционной платформы".

Напомним, что об исчезновении Виктора Медведчука стало известно 27 февраля. Тогда было объявлено, что из-за начавшихся военных действий со стороны рф политику удалось улизнуть из-под домашнего ареста.

Спустя 48 дней войны он был задержан во время спецоперации сотрудников СБУ. Сообщается, что Медведчук хотел наконец-то пересечь границы Украины и незаконно скрыться за рубежом, однако ему не помогла даже маскировка с помощью военной формы.