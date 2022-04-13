Укр

В МВД ответили на предложение Зеленского обменять Медведчука

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
738
Медведчук скрывался от правоохранителей на протяжении 48 дней Новость обновлена 13 апреля 2022, 10:02
Медведчук скрывался от правоохранителей на протяжении 48 дней

Политик может стать "выгодной картой" в обменах пленными с россией

Вероятность обмена задержанного политика-беглеца Виктора Медведчука на украинских военнопленных с российской стороной существует. Предложение главы государства Владимира Зеленского прокомментировали в Министерстве внутренних дел, подчеркнув, что имеются некоторые тонкости.

Информация прозвучала в эфире телеканала "Рада" от советника главы МВД Вадима Денисенко.

Оперативно и достоверно о войне в Украине — читайте наш Telegram

По его словам, "ценность" Медведчука в плане вероятного обмена действительно существует. Соответственно, как и вариант с тем, чтобы отдать его в россию. Однако перед этим, считает чиновник, следует сделать несколько вещей.

"Как минимум — чтобы он [Медведчук] дал определенные показания, потому что он обладает огромным объемом информации, кто и кому давал деньги на движение коллаборантов, — предполагает Вадим Денисенко. — Как максимум — было в идеале провести максимально быстрый судебный процесс".

Лишь после этого одиозного беглого политика, подозреваемого в государственной измене, можно было бы обменять.

Денисенко подчеркивает, что если речь идет о жизни и здоровье наших пленных, то за них можно "отдать" даже опального лидера "Оппозиционной платформы".

Напомним, что об исчезновении Виктора Медведчука стало известно 27 февраля. Тогда было объявлено, что из-за начавшихся военных действий со стороны рф политику удалось улизнуть из-под домашнего ареста.

Спустя 48 дней войны он был задержан во время спецоперации сотрудников СБУ. Сообщается, что Медведчук хотел наконец-то пересечь границы Украины и незаконно скрыться за рубежом, однако ему не помогла даже маскировка с помощью военной формы.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Задержание #Виктор Медведчук #Обмен пленными
Украинцы теперь имеют больше возможностей защитить небо
Политика
Важное вооружение от американцев уже в Украине – Пентагон
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы теперь имеют больше возможностей защитить небо
Важное вооружение от американцев уже в Украине – Пентагон
Дата публикации
Категория
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собираются в Киев
Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото
Дата публикации
Категория
Украинские защитники регулярно уничтожают российскую технику
Враги усиливают оборону Херсона и захватили часть порта Мариуполя: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Не всем вынужденным переселенцам удастся получить деньги из бюджета
Кто может получить помощь от государства во время войны и что для этого нужно
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 13 апреля
Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию