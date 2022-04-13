Под британские санкции против рф попал даже Медведчук: полный список

У многих богачей начинаются проблемы с капиталом

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину, Великобритания расширила очередной санкционный список против россии, пополнив его еще 206 именами. Среди них — и один из богатейших россиян Владимир Евтушенков, и супруга министра обороны рф Мария Лаврова и даже задержанный накануне при попытке бегства политик Виктор Медведчук.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на росСМИ.

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Следует отметить, что общее количество уже "запрещенных" британскими санкциями россиян и им сочувствующих постоянно расширяется.

Сейчас в число 206 "счастливчиков", кроме уже упомянутых лиц, вошли также глава "Лукойла" Вагит Алекперов, бывший глава Российской железной дороги (РЖД) Владимир Якунин, а также владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Также в их компанию "затесался" пособник боевиков "ДНР", один из непризнанных "депутатов" несуществующей "республики" Герман Кадыров.

Ниже мы публикуем полный список физических лиц, активы которых на территории Великобритании будут заморожены.

Напомним, что о постоянном ужесточении санкций со стороны Великобритании предупреждал и премьер-министр страны Борис Джонсон. О такой позиции он заявлял во время визита в Киев и общего брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также "Телеграф" писал о том, что экономическое давление происходит и непосредственно на членов семей российского правительства. В том числе, дочек кровавого диктатора владимира путина, чьи капиталовложения изначально "заморозили" в США, а совсем недавно — еще и в Японии.