Укр

В МИД ответили на скандальные слова Макрона о "братских россиянах"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Эммануэль Макрон Новость обновлена 13 апреля 2022, 15:30
Эммануэль Макрон

Президент Франции не признает геноцид украинского народа.

В среду, 13 апреля, на 49-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в МИД Украины раскритиковали позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о братстве народов Украины и россии.

Соответствующий комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко доступен на РБК-Украина.

В ведомстве разочарованы реакцией французского политика на зверства российских военных на территории Украины. Спикер МИД отметил, что "братство народов" является вымышленным.

"Нежелание президента Франции Эммануэля Макрона признать геноцид украинцев после всех откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает. Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году", — заявил Николенко.

Также спикер МИД отметил, что "братский" народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин и не калечит пожилых людей. По мнению Николенко, сейчас нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о "братских" связях русского и украинского народов.

Напомним, в среду Макрон отказался называть войну рф против Украины геноцидом. Кроме того, президент Франции заявил, что украинцы и россияне являются "братскими" народами.

Ранее сообщалось, что Макрон выиграл первый тур президентских выборов во Франции.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией #Эмманюэль Макрон
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