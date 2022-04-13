"Жалкий": у Зеленского едко ответили медведеву на хамство

Медведев давно утратил влияние в россии.

В Офисе президента метко ответили бывшему российскому президенту дмитрию медведеву на хамский выпад, который был попыткой вступиться за пророссийского политика Виктора Медведчука после ареста последнего.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в собственном Telegram-канале напомнил российскому политику о его "жалкости".

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"Господин медведев был президентом и премьер-министром россии в течение 14 лет, но его единственный способ напомнить о себе сегодня – сказать что-то по отношению к Украине. Сказать гадкое, противное и традиционно глупое. Субъект медведев совершенно точно не имеет никакого влияния в россии. Его команда была уволена из правительства, а кого-то даже арестовали. Никто в Кремле его не уважает. Неудивительно, что даже российское общество посвятило ему специальный хэштег — #Жалкий", — написал Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что в мире к медведеву вообще относятся как к пустому месту, а российские власти в последнее время только тем и занимаются, что реанимируют "политических мертвецов".

Напомним, что на задержание в Украине кума путина Виктора Медведчука действующий заместитель председателя российского Совбеза отреагировал крайне дерзко, назвав представителей украинских властей "ублюдками". Кроме того, медведев откровенно начал угрожать отдельным деятелям.

Тем временем советник российского президента дмитрий песков намекнул, что Кремль не очень спешит говорить об обмене украинского политика Медведчука.