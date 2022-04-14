"Помирись, дурак": аналитик из США дал совет путину и назвал три причины победы украинцев

Лидер Кремля все еще не осознал, в какой яме оказался из-за войны в Украине

Украинцы, уже 50-й день сдерживающие военную навалу российской армии, четко придерживаются трех основных правил ведения войны. По мнению ведущего преподавателя большой стратегии, американского военного эксперта Джона Аркиллы, именно это и помогает ВСУ хорошо держать удар и ведет Украину к победам — маленьким и большим.

Подробнее об этом в своей колонке для New York Times расписал обозреватель Томас Л. Фридман.

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По словам журналиста, когда он связался с Аркилле и спросил, что бы тот посоветовал сделать в нынешней ситуации кровавому диктатору владимиру путину, то услышал весьма спокойный ответ: "Я бы сказал: "Помирись, дурак".

Цитируя все того же Аркиллу, обозреватель Фридман подчеркивает, что украинские воины сейчас взяли на вооружение три главных правила войны, которые диктуют нынешние условия:

много и мало побеждает большое и тяжелое;

обнаружение всегда важнее обхода с фланга;

роение всегда лучше, чем нарастание.

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Особо важным в нынешней стратегии украинцев Аркилла, по словам журналиста, видит общее единение украинцев, когда "глазами и ушами" защитников стают обычные мирные жители — женщины, старики и даже дети со смартфонами, вовремя сообщающие, куда движется техника врага. К тому же ВСУ хорошо обучены ведению боя, что позволяет не бездумно бросаться наперерез врагу, а выслеживать и точечно наносить тяжелые удары. Также важным преимуществом украинской армии американский военный эксперт считает наличие беспилотников, которые используются как для атак, так и для разведки.

Журналист говорит, что Аркилла уверен: россияне способны адаптироваться к подобному стилю боя, однако преимущество все равно за Украиной. Просто следует ожидать, что во второй фазе войны армия рф станет "более тяжелой для пехоты и менее тяжелой для танков".

При этом, добавляет специалист, украинцы "по-прежнему должны иметь преимущество в вопросе обнаружения, и они уже привыкли действовать в этих очень маленьких подразделениях".

Прогнозов насчет развития войны, в том числе на Донбассе, Джон Аркилла не делает. Однако уверен, что в конечном итоге путину придется искать какую-то срочную сделку, которая минимально спасает его от падения в грязь лицом.

"Чем дольше продолжаются боевые действия, чем жестче украинское сопротивление благодаря способам ведения войны, которые они осваивают, тем больше растет риск эскалации, — подчеркнул эксперт. — Но путин заставил российское гражданское общество подчиниться. И российские военные, столь смущенные своей относительно плохой работой, вряд ли повернутся против него. Таким образом, он, вероятно, думает, что у него нет времени для деэскалации".

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Отметим, что аналитики за рубежом также отмечают тенденцию в уничтожении одной из важнейшей части технического оснащения российской армии — грузовых каров. За время полномасштабного вторжения оккупанты действительно понесли большие потери в этом направлении.

Также "Телеграф" писал, что, по мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, путин снова решил изменить стратегию относительно войны и будущего Украины.