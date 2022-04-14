Укр

Удар по крейсеру "Москва": в Турции опровергли важный момент

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
6512
Так "Москва" выглядела до встречи с "Нептуном" Новость обновлена 14 апреля 2022, 18:52
Так "Москва" выглядела до встречи с "Нептуном"

Турция пытается всячески абстрагироваться от рф

Турецкие чиновники утверждают, что никакой помощи российским морякам с подбитого украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва" их страна не предоставляла. Представителям местного правительства пришлось "оправдываться" после громких заявлений литовского МИД.

Информацию передает издание BBC, ссылаясь на своих журналистов из турецкой службы.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Сообщается, что чиновник не позволил раскрыть свое имя, однако заверил, что Турция не предоставляла никаких судов для помощи россиянам в эвакуации. Таким образом слова литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса турецкий политик назвал неправдой.

При этом в Турции отказались официально подтвердить слова о том, потоплена ли "Москва", которую украинские военные на Змеином послали по известному маршруту, как об этом ранее заявили многие европейские и турецкие СМИ.

Добавим, что в Пентагоне подтвердили информацию о серьезных повреждениях, полученных крейсером, однако не готовы со стопроцентной точностью назвать причину, которая этому послужила. При этом американцы утверждали, что согласно спутниковым снимкам, "Москва" после взрыва пыталась своим ходом двигаться в сторону оккупированного Севастополя.

Отказываются признавать затопление корабля и в российском минобороны — там говорят, что пожар действительно произошел, но официальной причины это также не озвучивают.

Тем временем украинцы уже придумали множество поводов для шуток над уничтожением крейсера "Москва", а известный артист даже посвятил ликвидированному судну стих.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Черноморский флот #Война #Крейсер #Крейсер "Москва"
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
Украина
"Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
"Изменят ход войны": Украина может получить самые мощные боевые дроны в мире
Дата публикации
Категория
Конечного пункта направления в официальной документации самолеты не имеют
Что-то странное: необычную активность правительственных самолетов рф заметили в сети
Дата публикации
Категория
Теперь "ОПЗЖ" временно не имеет возможности принимать важные решения на уровне государства
В Раде приостановлена работа фракции ОПЗЖ: детали
Дата публикации
Категория
В россии заявили об "обстреле" брянской области
В россии выдали безумное заявление об "украинском авиаударе"
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"