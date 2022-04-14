Удар по крейсеру "Москва": в Турции опровергли важный момент
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Турция пытается всячески абстрагироваться от рф
Турецкие чиновники утверждают, что никакой помощи российским морякам с подбитого украинским "Нептуном" российского крейсера "Москва" их страна не предоставляла. Представителям местного правительства пришлось "оправдываться" после громких заявлений литовского МИД.
Информацию передает издание BBC, ссылаясь на своих журналистов из турецкой службы.
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Сообщается, что чиновник не позволил раскрыть свое имя, однако заверил, что Турция не предоставляла никаких судов для помощи россиянам в эвакуации. Таким образом слова литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса турецкий политик назвал неправдой.
При этом в Турции отказались официально подтвердить слова о том, потоплена ли "Москва", которую украинские военные на Змеином послали по известному маршруту, как об этом ранее заявили многие европейские и турецкие СМИ.
Добавим, что в Пентагоне подтвердили информацию о серьезных повреждениях, полученных крейсером, однако не готовы со стопроцентной точностью назвать причину, которая этому послужила. При этом американцы утверждали, что согласно спутниковым снимкам, "Москва" после взрыва пыталась своим ходом двигаться в сторону оккупированного Севастополя.
Отказываются признавать затопление корабля и в российском минобороны — там говорят, что пожар действительно произошел, но официальной причины это также не озвучивают.
Тем временем украинцы уже придумали множество поводов для шуток над уничтожением крейсера "Москва", а известный артист даже посвятил ликвидированному судну стих.
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