США думают над передачей Украине нового вида ракет: оказывается, нужны

Россиян на море ожидают серьезные проблемы

В Вашингтоне согласовали очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут новейшие средства береговой обороны. Это поможет создать еще более эффективное сопротивление вероятным ударам с моря, как это произошло ранее с затонувшим российским крейсером "Москва".

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отметим, что необходимое для береговой обороны вооружение было решено направить в Украину еще 13 апреля, аккурат в тот день, когда ВСУ удалось подбить двумя ракетами "Нептун" российский флагман. В Пентагоне отмечают, что оружие для подобных боев украинские власти просили у США с самого начала войны.

"Яркая демонстрация мощи противокорабельных ракет, запущенных с побережья, показала, что запросы Украины на большее количество такого оружия были "очень пророческими", — цитирует NYT слова своего собеседника из Минобороны США.

Читайте также: Категория Новости России россия официально признала гибель капитана крейсера "Москва" Именно этот капитан отдавал приказ об обстреле украинского острова Змеиный.

Отметим также, что по мнению американского адмирала в отставке Джеймса Г. Фогго III, укрепление береговой обороны поможет украинской армии улучить свое сопротивление Черноморскому флоту рф. Таким образом большинство российских кораблей попросту не смогут подойти к украинским городам, чтобы наносить больше смертоносных ракетных ударов. В особенности это касается Одесской области, к которой оккупанты пытаются "подобраться" с самого начала боевых действий.

Фогго подчеркивает, что для защиты украинских берегов не сильно нужны корабли, ведь легче вести оборону непосредственно с суши. Также он добавил, что с получением дополнительного американского вооружения у россиян на море "начнутся проблемы".

Напомним, что западные аналитики не видят особой незаменимости в уничтоженной ВСУ "Москве", однако соглашаются с тем, что ушедший на дно моря флагман является большим репутационным уроном. К тому же на корабле находилось большое количество опасного оружия, которое уже не сможет уносить жизни украинских граждан.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему для Соединенных Штатов и Запада в целом так важно, чтобы Украина не просто устояла, а еще и победила в войне с российской федерацией.