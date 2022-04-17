путин не просто так грозит ядерным оружием: прогноз Арестовича, как может закончиться война

Ситуация внутри россии может развиваться четырьмя разными способами, говорит аналитик

Агрессивная риторика со стороны россии насчет войны в Украине будет лишь усугубляться, а количество "угроз" насчет применения ядерного оружия, о чем предупреждал президент Зеленский, — вырастет. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, это одна из стратегий российского руководства, которой они пока что придерживаются.

Как же именно может разрешиться военный конфликт между рф и Украиной, военный эксперт рассказал в интервью с Марком Фейгином.

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Арестович подчеркивает, что самый большой страх кремлевской верхушки — проиграть войну Украине. Для того, чтобы позор оккупантов не был столь разрушительным, в Москве могут попытаться довести ситуацию до столкновения с НАТО — хотя бы устного.

"Народу же надо по итогу сказать: смотрите, мы объединились с НАТО, принудили Украину подписать мир и прочее", — отмечает Алексей Арестович.

По его мнению, в ближайшее время воинственность риторики россии лишь усилится. А реальных вариантов окончания войны со стороны Москвы эксперт видит сразу четыре. Это военный переворот в рф, вскрытие путиным заговоров (военный переворот наборот), игра в ядерный шантаж (вплоть до применения оружия), а также словесная попытка довести до угрозы ядерной войны.

Арестович уверен: путин сейчас ищет стратегию выхода из нынешней войны. Однако ядерный удар, считает аналитик, маловероятен, ведь за ним последует "ответочка" со стороны других государств. Да и Украина не остановится.

"Мы только больше озвереем,— говорит Арестович. — Все сантименты "не все русские такие" будут отброшены". Начнется настоящая резня. Это уже гарантировано война перекинется на территорию россии".

Отметим, что ранее Алексей Арестович обращал внимание общественности на состояние кровавого диктатора владимира путина. Внешний вид политика указывает на эмоциональный надлом и неуверенность, что может быть связано не только с физическими проблемами, но и, собственно, эмоциональным ударом из-за потерь армии рф в Украине.