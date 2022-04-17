Укр

"Пусть увидит геноцид своими глазами": Зеленский позвал Макрона в Киев

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Зеленский, Макрон Новость обновлена 17 апреля 2022, 18:24
Зеленский, Макрон

Макрон не хочет называть зверства россиян на Украине геноцидом.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона в Киев, чтобы он собственными глазами мог увидеть зверства россиян против украинской нации. По мнению украинского лидера, это изменит позицию Макрона по геноциду.

Об этом говорилось в интервью Зеленского телеканалу CNN.

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Отмечается, что Зеленский пригласил Макрона в Украину во время состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора. Президент Украины убежден, что увиденные своими глазами преступления россиян точно изменят мнение французского президента.

"Я пригласил его (Макрона — ред.) приехать, когда у него будет возможность. Он приедет и увидит, и я уверен, что он поймет", — сказал Зеленский.

Президент Украины уверен, что Макрон стремится предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия пошла на диалог с украинскими властями. Однако, судя по позиции Кремля, пока ему это не слишком дается.

Зеленский в ходе беседы с Макроном добавил, что в Украине идет не просто война, а настоящий геноцид украинского народа.

Следует отметить, что последние заявления французского лидера по поводу войны в Украине вызывают много вопроов. Так, Макрон назвал украинцев и россиян "братьями", после чего отметил, что предпочитает избегать термина "геноцид" относительно того, что армия России творит в Украине.

При этом Эммануэль Макрон не исключает, что Франция может стать одним из государств-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору, который на переговорах в Стамбуле 29 марта обсуждали представители украинской и российской сторон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Макрон снова захотел позвонить Путину и Зеленскому, чтобы обсудить деэскалацию в украинских регионах.

Теги:
#Украина #Франция #Россия #Война #Владимир Зеленский #Эмануэль Макрон
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