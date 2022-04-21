Укр

Джонсон назвал цель Зеленского на Донбассе и нашел яркое сравнение для путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Британский премьер говорит, что желание путина одно — поглотить Украину Новость обновлена 21 апреля 2022, 10:03
Британский премьер говорит, что желание путина одно — поглотить Украину

Российского лидера приравняли к хладнокровному пресмыкающемуся — крокодилу

Дипломатические переговоры насчет войны в Украине, которые сейчас и без того в тупике из-за позиции рф, вряд ли увенчаются успехом, считает Борис Джонсон. По мнению британского премьера, ситуация усложняется поведением кровавого диктатора владимира путина. Политик считает, что путин ведет себя, как "крокодил, который вцепился в ногу".

Подробнее сообщает Reuters, передает "Телеграф".

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Все нынешние переговоры с россией — скорее всего, заранее провальны. Настоящие же договоренности путин может попробовать вести лишь после определенных успехов своей армии в Украине. Борис Джонсон считает, что путин "подводит россию", способен говорить "только с позиции силы" и у него отсутствует понятие "добросовестность".

А вот украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению британского премьера, хочет завершить войну и добиться отвода российских войск с Донбасса.

"Это довольно максималистская позиция, — соглашается Джонсон, тут же добавляя: — Но по Крыму они не такие максималисты".

На особый прогресс в переговорах политик не надеется — снова же из-за позиции Кремля.

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы", — заявил Борис Джонсон, подчеркнув, что миру следует продолжить помогать Украине, в т.ч. вооружением.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский назвал главную причину возможного прекращения мирных переговоров с российской федерацией. Речь идет об желании армии рф уничтожить всех украинских защитников в Мариуполе. Если это произойдет, то конфликт продолжат решать исключительно на поле боя.

Вполне вероятно, что к такому развитию событий все и идет, ведь Мариуполь находится в состоянии гуманитарной катастрофы уже не первую недель. В городе уцелело около 5-10% общей инфраструктуры.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Переговоры #Война #Борис Джонсон
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