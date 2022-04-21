Путин физически превращается в монстра, а Зеленский – возродился: что говорят психологи

За самих лидеров говорят и их жесты

Два месяца широкомасштабной российской военной агрессии россии против Украины на физиологическом уровне отразились на лидерах обеих стран: диктатор путин значительно состарился и поблек, а Зеленский возмужал и стал более жестким.

Таким мнением поделилась вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

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Психолог утверждает, что есть очень много исследований того, как власть меняет людей. В основном речь идет о том, что руководители становятся менее способными к эмпатии, более эгоистичными, подозрительными и рисковыми.

При этом исследований о том, как власть меняет людей в воюющей стране значительно меньше, но наше общество в реальном времени может наблюдать перерождение двух политиков — путина и Зеленского.

"Путин прямо физически превращается в чудовище. Возможно, это потому, что он чем-то болен. Но не в этом дело. Нормальный человек, даже в статусе лидера, публичной персоны, мог бы прожить свою болезнь по-человечески. Уродом путина делает именно та ужасная война, которую он ведет в Украине. Российский телевизор рассказывает о доблести и чести русского оружия, а вся правда об этой войне проступает на лице и теле путина", — отметила Светлана Чунихина.

Заметила психолог и изменения в поведении президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский переродился. Из комедианта Зе — в команданте Че. Возможно, он этого не планировал и не хотел, но его пресловутая человечность, похоже, осталась в прошлом. Теперь это жесткий и даже жестокий, хоть и своеобразно сентиментальный лидер воюющей страны. И обратной дороги нет ни для кого", — резюмировала Чунихина.

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В то же время психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким отметил, что за путина очень много сказали его жесты на последней встрече с шойгу, где обсуждался вопрос штурма "Азовстали" в Мариуполе. Рука путина выглядела очень странно, как и все его жесты.

"Владимир Путин уже не первый раз сидит так, словно у него проблемы со спиной. Он то постоянно сползает с кресла, то пытается втиснуться в него. Соответственно, такая посадка может свидетельствовать либо о неадекватной расслабленности, либо об ощутимом страхе, от которого тело пытается спастись, сжимаясь и вдавливаясь в кресло. Дополнительный маркер самочувствия – жест правой рукой, которой Путин схватился за стол. В общем, такой жест может означать попытку "заземлиться", чувство неуверенности и попытку получить контакт с чем-то устойчивым. Эти два проявления – вдавленное в кресло тело и удержание за стол – вместе формируют впечатление переживаемого путиным страха и неуверенности, желания избежать чего-нибудь неприятного", — объяснил эксперт по невербальной коммуникации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время последних выступлений путина у него заметили нездоровый симптом. После этого в сети еще больше заговорили о том, что российский кровавый диктатор Владимир Путин болен онкологией. Подобные предположения обсуждались уже очень давно. В Кремле все заявления о болезни путина отвергают и называют подобную информацию "выдумкой".