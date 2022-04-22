Кремль в ответ заявил о "трудностях" в переговорном процессе с официальным Токио

В Москве отреагировали на сегодняшнее заявление Японии о том, что Южные Курилы являются "незаконно оккупированной россией территорией". По мнению пресс-секретаря кровавого диктатора владимира путина дмитрия пескова, отныне Япония превратилась для рф в недружественную страну. При этом Курилы он назвал "неотъемлемой частью россии".

Подробнее сообщает "Телеграф", ссылаясь на издания NHK и "РИА Новости".

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Следует отметить, что 22 апреля в МИД Японии впервые с 2011 года использовали формулировку "оккупированная территория" по отношению к Южным Курилам. Добавим, что вопрос касается островов Хабомай, Шикотана, Итурупа и Кунашира — именно эта часть Курил после Второй мировой войны была забрана Советским Союзом. Япония не признает прав россии на эту территорию, а большинство западных стран поддерживают Токио в необходимости возврата островов.

В Кремле же такая риторика воспринимается очень агрессивно.

"Все четыре острова — неотъемлемая часть рф", — заявил дмитрий песков, комментируя выход "Синей книги", документ, обобщающий принципы японской дипломатии.

Именно в этой "книге" и была размещена формулировка об оккупации россией Курил.

Отметим, что также в Кремля Японию назвали недружественной для россии страной, а также заявили о трудностях в продолжении любых переговорных процессов.

"Телеграф" напоминает, что первые заявления японцев об оккупационных действиях власти снова начали появляться в публичном пространстве после полномасштабного вторжения рф в Украину. Так, в последние дни февраля в МИД Японии уже начались разговоры о возвращении контроля над Южными Курилами.

Кроме этого Япония постоянно поддерживает украинское государство в нынешнем конфликте. Президент Владимир Зеленский даже призывал токийских чиновников присоединиться к антироссийской коалиции.