За защиту Мукачево? Пафосное награждение Тищенко вызвало шквал негатива среди украинцев

Политик получил пистолет за помощь военным

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, известный своими различными конфузами, был награжден именным боевым пистолетом. По информации экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, оружие политику презентовали военнослужащие. Украинцы тут же подвергли подобную информацию сомнению, да и в целом весьма ярко отреагировали на ситуацию.

Само же видео награждения Богдан выложил на своей Facebook-странице.

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Публикацию политический деятель дополнил ироничным замечанием, что поздравить Тищенко стоит за стоическую защиту "Мукачево". Таким образом Андрей Богдан напомнил украинцам, что в самом начале войны этот "слуга народа" некоторое время пребывал на западе Украины в отличии от многих других коллег. Тогда же многих поразил инцидент, когда Николай Тищенко "бесплатно" отобедал в одном из львовских ресторанов — ушел, даже не подумав расплатиться.

Отметим, что пистолет Стечкина, который вручили Тищенко за помощь батальону Архангела Михаила является автоматическим и позволяет огонь как очередью, так и одиночными выстрелами. Оружие предполагает использование патронов 9×18 мм.

Так выглядит пистолет Стечкина

Также Богдан добавил в конце своей "подводки" обращение "дон", проводя параллели с небезызвестным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.

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Бывший депутат Криворожского горсовета Николай Колесник поддержал общий флешмоб, начатый Богданом, и также внес лепту в шутки над Тищенко.

"Солнышко, спасибо, что жив, спасибо, что вышел из Мукачевского котла!" — написал он в соцсети.

Украинский продюсер и сценарист Андрекс Селиванов и вовсе сравнил "слугу народа" с одиозным Ильей Кивой, которого в свое время заставили сдать все именное оружие, коим тот так гордился.

Не остались в стороне и многие другие украинцы, припоминая нардепу все его множественные проколы (и приколы тоже).

Напомним, Николай Тищенко буквально недавно обсуждался пользователями соцсетей за то, что во время исполнения Государственного Гимна перепутал, с какой стороны находится сердце.

В начале же 2022 года нардеп оконфузился с поздравлением к Рождеству Христову, закончив его пасхальным приветствием "Христос Воскресе".