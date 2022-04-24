Укр

МИД одной из европейских стран выступил против Украины в ЕС

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Александр Шалленберг не видит Украину полноценной участницей ЕС Новость обновлена 24 апреля 2022, 11:00
Александр Шалленберг не видит Украину полноценной участницей ЕС

При этом Австрия хочет "углублять" отношения с Украиной

Александр Шалленберг, являющийся министром иностранных дел Австрии, считает, что Украина не должна получить полноценное членство в Европейском Союзе. Он уверен, что для нашей страны следует ввести иной механизм сотрудничества или пребывания в ЕС.

Об этом сообщает Der Standart, передает "Телеграф".

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Выступая во время 14-го саммита европейских СМИ, Шалленберг отметил, что Австрия, будучи весьма нейтральным государством, поддерживает нынешнюю политику Украины. Политик уверен, что помощь Украине необходима, ведь речь идет о защите "западного образа жизни", а также основных прав и свобод человека.

При этом глава австрийского МИД считает, что Украине более подойдет любая другая модель участия в Европейском Союзе, нежели полноценное членство. Особой аргументации такому подходу политик не привел, при этом добавив, что Украина и Европа, в том числе Австрия, должны и дальше работать над "углублением" отношений.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", — отметил Алексендр Шалленберг.

Отметим, что Австрия помогала Украине с самого начала полномасштабного вторжения россии. Нам отправлялись гуманитарные грузы, а также экипировка для военнослужащих.

Уже в начале апреля с официальным визитом в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пытался поспособствовать налаживанию контактов между украинскими и российскими властями. Для этого политик даже съездил в Москву после встречи с Владимиром Зеленским. Однако общение с кровавым диктатором владимиром путиным вышло не столь радужным и спокойным, как могло ожидаться.

Теги:
#Украина #Австрия #Европейский союз #Евросоюз #Александр Шалленберг
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