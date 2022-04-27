США обещают награду за информацию о шести российских офицерах: названы имена

За помочь следствию можно получить крупную сумму

В США занялись розыском шестерых российских офицеров, которые служат в Главном разведуправление ВС рф и могли быть причастны к разработке и распространению вредоносной компьютерной программы, известной как вирус NotPetya. В программе вознаграждений за правосудие Госдепа Штатов объявили вознаграждение в сумму 10 млн долларов — за помощь в поимке этих преступников.

Сообщение было размещено на официальном сайте Государственного департамента США, передает "Телеграф".

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Упомянутых военнослужащих граждан рф подозревают в вероятном преступном сговоре, который мог быть направлен на нанесение вреда критически важной инфраструктуре США.

Итак, американцы заинтересовались информацией про Юрия Андриенко, Петра Плискина, Артема Очиченко, Анатолия Ковалева, Сергея Детистова и Павла Фролова.

Отмечается, что они могут работать в подразделении ГРУ 47745, которые спецами по кибербезопасности известен под названиями Sandworm Team, Iron Viking, Voodoo Bear и Telebots.

Вероятней всего, они могли быть разработчиками или, по крайней мере, распространителями заразного компьютерного вируса NotPetya, который "похоронил" множество медицинских данных больниц, аптек и другого американского бизнеса. Всего они нанесли ущерб на более чем 1 млрд долларов.

Тем временем Вашингтон откровенно признает, что поддержка Украины является главной для Штатов не только ради помощи победить в войне. Одна из главных причин — ослабить россию так, чтобы повторной атаки больше не состоялось.

Кроме военных поставок, американское правительство также пообещало обеспечить Украину дополнительными финансами. Так, нашей стране пообещали большие ежемесячные вливания ради удержания экономики на плаву.