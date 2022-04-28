Отдадут Китаю: Пионтковский сделал печальный для россии прогноз

Китайцев не будет интересовать, кто окажется при власти в Кремле

Война против Украины закончится для россии не только поражением, но и попаданием в зону прямого влияния Китая. По мнению российского публициста и оппозиционного журналиста Андрея Пионтковского, для КНР важно сделать так, чтобы Москва прекратила агрессивную политику в регионе.

Об этом эксперт заявил в эфире 24 канала, передает "Телеграф".

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По словам Пионтковского, рф уже сейчас находится в большой зависимости от Пекина. Китайцы обеспечивают россию различным сырьем, множеством товаров, технологиями и т.п.

"Они, в Москве, всегда чувствовали себя евроазиатами. Пусть теперь будут настоящими азиатами", — говорит Пионтковский.

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Публицист считает, что в Пекине после провала путина с войной в Украине могут принять любое решение насчет россии. Среди предполагаемых вариантов Пионтковский называет как создание "Московской народной республики" или же объявление рф "большим младшим братом".

Однако в любом случае, уверяет специалист, россия "достанется" Китаю, который будет решать, какие именно процессы произойдут с россиянами дальше. И последние не смогут противиться, ведь станут зависимыми от помощи официального Пекина из-за западных санкций.

Тем временем россия все еще пытается внести сумятицу на территории Украины, все сильнее внедряя свою оккупацию во временно захваченные регионы. Так, к примеру, Херсонщину хотят уже через четыре месяца насильно перевести полностью на рубли.

Однако война вряд ли затянется на такой длительный период. По крайней мере, Алексей Арестович прогнозирует более раннее начало контрнаступлений украинской армии — на первый-второй месяц лета.