Укр

Отдадут Китаю: Пионтковский сделал печальный для россии прогноз

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
580
Российский публицист считает, что Пекин установит контроль над рф Новость обновлена 28 апреля 2022, 09:24
Российский публицист считает, что Пекин установит контроль над рф

Китайцев не будет интересовать, кто окажется при власти в Кремле

Война против Украины закончится для россии не только поражением, но и попаданием в зону прямого влияния Китая. По мнению российского публициста и оппозиционного журналиста Андрея Пионтковского, для КНР важно сделать так, чтобы Москва прекратила агрессивную политику в регионе.

Об этом эксперт заявил в эфире 24 канала, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По словам Пионтковского, рф уже сейчас находится в большой зависимости от Пекина. Китайцы обеспечивают россию различным сырьем, множеством товаров, технологиями и т.п.

"Они, в Москве, всегда чувствовали себя евроазиатами. Пусть теперь будут настоящими азиатами", — говорит Пионтковский.

Публицист считает, что в Пекине после провала путина с войной в Украине могут принять любое решение насчет россии. Среди предполагаемых вариантов Пионтковский называет как создание "Московской народной республики" или же объявление рф "большим младшим братом".

Однако в любом случае, уверяет специалист, россия "достанется" Китаю, который будет решать, какие именно процессы произойдут с россиянами дальше. И последние не смогут противиться, ведь станут зависимыми от помощи официального Пекина из-за западных санкций.

Тем временем россия все еще пытается внести сумятицу на территории Украины, все сильнее внедряя свою оккупацию во временно захваченные регионы. Так, к примеру, Херсонщину хотят уже через четыре месяца насильно перевести полностью на рубли.

Однако война вряд ли затянется на такой длительный период. По крайней мере, Алексей Арестович прогнозирует более раннее начало контрнаступлений украинской армии — на первый-второй месяц лета.

Теги:
#Украина #Китай #Россия #Война
На Западе обещаниям кровавого лидера путина уже не доверяют
Мир
Война в Украине может сильно продолжиться: в Британии пугают неутешительными прогнозами
Дата публикации
Дата публикации
Категория
На Западе обещаниям кровавого лидера путина уже не доверяют
Война в Украине может сильно продолжиться: в Британии пугают неутешительными прогнозами
Дата публикации
Категория
Точное количество жертв оккупантов не известно
россия пошла на новое преступление на Донбассе: у США есть доказательства
Дата публикации
Категория
ВСУ сдерживают врага
Украина контратакует на юге, а россия продвигается на востоке: свежие карты боевых действий
Дата публикации
Категория
Захватчики игнорируют желание людей жить в Украине
"В Херсоне проблемы с туалетной бумагой?": сеть реагирует на "переход" региона на рубли
Дата публикации
Категория
Украина противостоит россии более 2 месяцев
Война — день 64: россияне давят на Донбассе, а Кремлю пророчат скорый провал