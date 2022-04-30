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Украинских военных учат воевать новым иностранным оружием, - Пентагон

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Американцы всерьез подходят к желанию помочь Украине Новость обновлена 30 апреля 2022, 06:05
Американцы всерьез подходят к желанию помочь Украине

Военнослужащие проходят экспресс-подготовку в краткие сроки

В Германии на отдельных военных базах началась подготовка отдельных украинских военнослужащих насчет работы с иностранным вооружением. На фоне согласованного Америкой ленд-лиза неудивительно, что занятия проводят американские инструкторы.

Информацию об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявления чиновников Минобороны США.

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По мнению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, первоочередное внимание уделяется артиллерийской подготовке, обращению с новыми радиолокационными системами, а также управлению различной бронированной техникой. Большинство из вооружения, которым украинцы учатся пользоваться, либо были представлены, либо анонсированы в последних пакетах военной помощи от западных союзников Украины.

Основными инструкторами стали представители Нацгвардии штата Флорида, которые уже работали с украинцами — до полноценного российского вторжения.

"Нам сказали, что недавнее воссоединение этих членов Национальной гвардии Флориды с их украинскими коллегами было эмоциональной встречей, учитывая прочные связи, которые сформировались, когда они жили и работали вместе, прежде чем временно расстаться в феврале", — подчеркнул представитель Пентагона.

Добавим, что Германия — лишь одна из трех "площадок", где проходит процесс обучения украинских защитников, но две другие локации так и оставил в секрете.

Напомним, что ранее стало известно, что немецкое правительство после длительных переговоров наконец-то согласилось на поставки тяжелого вооружения для Украины.

Также "Телеграф" писал, что очередную партию оружия презентовала Украине и Польша. Эта соседка Украины, к слову, с начала российского вторжения выделила военной помощи на сумму около 7 млрд злотых.

Теги:
#Украина #США #Германия #Россия #Учения #Война #Обучение #Подготовка
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