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Телефонный разговор Зеленского и Макрона: стал известен важный момент

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Макрон снова напомнил Зеленскому, что поддерживает Украину Новость обновлена 01 мая 2022, 10:27
Макрон снова напомнил Зеленскому, что поддерживает Украину

Политик заявил, что французские эксперты продолжат работу над расследованиями преступлений армии рф

Президент Франции Эмманюэль в ходе очередной телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов приобщиться к гарантиям безопасности для Украины. Таким образом, политик подтвердил свое желание сделать Францию одной из стран, которая поддержит соглашение о завершении российско-украинской войны.

Об этом сообщило Посольство Франции в Украине, передает "Телеграф".

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Макрон в который раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и ее суверенитет. Также он отметил, что сильно обеспокоен из-за продолжающихся обстрелов и бомбежек украинских городов. Поднималась во время беседы с Зеленским и тема Мариуполя — где в фактических заложниках остается часть мирного населения, а также украинские защитники.

"Президент Республики напомнил […] о готовности Франции сделать вклад в договор о гарантиях безопасности Украины", — сообщается в ведомстве.

По информации Посольства, Макроном было обещано увеличить поставки гуманитарной помощи украинским беженцам, общий объем которой за два месяца войны уже превысил 615 тонн. В добавок к этому украинским коллегам продолжат помогать представители французской миссии, занимающейся расследованием военных преступлений и сбором доказательств для международных судов.

Напомним, что Эмманюэль Макрон был переизбран на пост президента Франции в воскресенье, 24 апреля. За него проголосовали более 58% пришедших на выборы граждан.

Ранее Владимир Зеленский приглашал Макрона в Киев, чтобы тот воочию убедился, какой "мир" в страну принесла россия. Это произошло после неосторожных заявлений французского политика.

Теги:
#Украина #Франция #Россия #Владимир Зеленский #Эмманюэль Макрон
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