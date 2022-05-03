Укр

"Плохая примета": Виталий Ким предупредил россиян насчет празднования 9 мая (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ким называет подготовку Кремля к 9 мая настоящим сюром Новость обновлена 03 мая 2022, 13:26
Ким называет подготовку Кремля к 9 мая настоящим сюром

Чиновник не понимает, как россия собирается славить "Великую победу", одновременно убивая украинцев

Россиян, которые уже провалились с подготовкой красивой телекартинки к 1 мая, вряд ли будет ждать успех и 9 числа, в День победы. По словам губернатора Николаева Виталия Кима, заранее праздновать любой позитивный результат является плохой приметой. А именно это 9 мая и хотят сделать российские политики, привлекая обычных граждан.

Об этом Ким рассказал во время своего утреннего видеообращения во вторник, 3 мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По мнению Виталия Кима, все, что россияне могут отпраздновать через несколько дней — это День позора. На эту мысль его натолкнули увиденные фото и видео подготовки к масштабным мероприятиям в рф. Это и авиация с запрещенной в Украине Z-символикой, и девочки в форме, схожей с нацистскими отрядами СС, и многие другие не лучшие моменты.

"Никто не говорил им, что праздновать победу во время войны и отмечать как-то заранее нельзя? Плохая примета", — резюмировал николаевский губернатор.

Также чиновник предположил, что российская армия может показать на параде в нынешнем году. Это будут либо военнослужащие с награбленными в Украине холодильниками и другой техникой, либо же колонна КамАЗов с ворованным в Херсоне зерном.

"Ну а что будут говорить? "Позорная победа! Позорная война! Не можем повторить!" Дурдом "Солнышко". Это еще и будут крутить везде во время войны, во время того, как они убивают мирных граждан", — резюмировал Виталий Ким.

Напомним, что ранее Ким предупреждал самых известных российских пропагандистов насчет вероятного попадания за решетку. В свой "черный список" чиновник внес и Владимира Соловьева, и Ольгу Скабееву.

Весьма символично то, что через несколько дней в россии заявили, что на Соловьева якобы готовилось нападение, которое должно было закончиться его смертью.

Теги:
#Николаев #День Победы #9 мая #Виталий Ким
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