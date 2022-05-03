Укр

Цареву вынесли приговор, но срок могут изменить на "пожизненное"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Царев немало наговорил за свою "политическую карьеру" Новость обновлена 03 мая 2022, 14:49
Царев немало наговорил за свою "политическую карьеру"

Бывший чиновник не раз пытался развалить существующий в стране конституционный лад

Во вторник, 3 мая, стало известно, что бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев, ранее анонсированный российской пропагандой на "руководителя Новороссии", получил свой заслуженный тюремный срок. Одиозную персону осудили на 12 лет за решеткой, правда, пока лишь заочно.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на публикацию "Судебного репортера".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Виновным бывший политик признан сразу по двум статьям — ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Таким образом Цареву придется ответить за публичные призывы к изменению государственных границ нашей страны, а также насильственной смене действующей власти и в целом конституционного лада Украины.

Следует напомнить, что экс-регионал не раз отличался прокремлевскими заявлениями насчет Революции Достоинства и войны на Донбассе, а также поддерживал непризнанные цивилизованным миром "республики" на территории ОРДЛО. Более того — он не раз заикался о необходимости создания "Новороссии", куда бы вошли все южные и несколько центральных регионов Украины вместе с Донбассом. Подчиняться, естественно, такое "объединение" должно было бы россии.

Следует отметить, что суд рассматривал дело насчет привлечения Царева к ответственности с 2016 года. На данный момент он осужден на 12 лет тюрьмы, однако все может измениться.

Все потому, что в марте 2022-го одиозный политик был замечен на территории Украины вместе с российскими оккупантами. Свой приезд Олег Царев комментировал как "необходимость доставить гуманитарную помощь жителям Киевщины". К тому же предатель Родины предлагал властям Кривого Рога "сдать" город россиянам и перейти на их сторону. В связи с тяжестью подобных заявлений коллаборанту "светит" пожизненное.

Добавим, что кроме Царева в Украине также была замечена и известная "няш-мяш", скандальная крымская прокурорша Наталья Поклонская. Интересно, что вскоре своего "вояжа" на Херсонщину чиновница выступила с антивоенным заявлением, чем разозлила и россиян, и украинцев.

Теги:
#Украина #Россия #Суд #Война #Приговор #Олег Царев #предатель
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