США назвали имя нового главнокомандующего войсками НАТО в Европе: что известно

Кандидатуру Каволи предложил сам Джозеф Байден

Союзные войска НАТО в Европе летом 2022 года получат нового Верховного главнокомандующего. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, им станет генерал армии США Кристофер Дж. Каволи. На данный момент он командует американской армией, базирующейся в Европе и Африке.

Информацию сообщили на официальном сайте Минобороны Штатов, передает "Телеграф".

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Приступить к выполнению обязанностей прямо сейчас Каволи еще не может — церемония смены командования войск НАТО в Европе должна пройти лишь через пару месяцев. Состоится она в штаб-квартире стран Альянса в Бельгии.

Кристофер Каволи

Кристофера Каволи считают хорошим знатоком психологии большинства европейцев, а также жителей российской федерации. Генерал родился в Германии во времена "холодной войны", детство провел в Италии, затем перебрался в Штаты. Высшее образование у него изначально отнюдь не военное — в 1987 году окончил Принстонский университет, получив бакалавра биологии. После учебы ушел в Учебный корпус офицеров запаса, с чего и началась его армейская карьера.

Каволи прошел войны в Персидском заливе и Афганистане. Сумел получить степень магистра гуманитарных наук, изучая россию и страны восточной Европы (1997). В свое время возглавлял Координационную группу начштаба армии США, командовал пехотой и десантниками.

Каволи во время учений

На своей нынешней должности — командующий армией США в Европе и Африке — Кристофер Каволи находится с октября 2020-го.

Подобные перестановки в войсках НАТО, вероятней всего, связаны с тем, что россияне в последнее время максимально "повышают ставки" на войне с Украиной. Среди прочего в их планах — попытка захватить весь юго-восток, чтобы отрезать Киеву подход к морю.

Помимо этого военные эксперты предполагают, что в Москве могут готовить еще и провокации в пророссийском Приднестровье, чтобы официально иметь возможность пойти "спасать" местных жителей, как это было с Донбассом.

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