Глава Кремля фактически вынужден терпеть присутствие предателя на территории рф

Беглый президент Украины Виктор Янукович, несмотря на показную браваду и якобы готовность вернуться "управлять Украиной", находится в немилости у кровавого диктатора рф владимира путина. Именно поэтому ему был устроен "кошмар" насчет вероятной отправки в Киев — в случае захвата украинской столицы российскими войсками.

Подробнее об этом стало известно со слов советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, сообщает "Сегодня".

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По мнению Денисенко, ничего более кошмарного для Януковича, едва унесшего ноги во времена Евромайдана, нежели возвращение в Украину, придумать сложно.

"Это должно было быть такое изысканное издевательство владимира путина над Виктором Януковичем, чтобы сказать ему: "Витя, теперь ты идешь на Банковую", — предполагает чиновник. — Он будет падать, умирать, хвататься за сердце".

Вадим Денисенко уверен, что самое главное желание президента-беглеца — остаться до конца дней своих в рф и чтобы его никто больше не трогал. Поэтому предполагать всерьез, что Янукович мог попытаться занять какую-то из руководящих должностей в нынешней Украине — абсурдно.

Более того, эксперт говорит, что единственное чувство, которое путин испытывает к бывшему коллеге — это ненависть.

"Он сломал ситуацию путину в 2014-м, когда на Харьковском сепаратистском съезде просто не появился, когда просто не пришел на него и сломал вообще всю историю, — объясняет Вадим Денисенко. — путин его не то, что презирает, это для него просто порох и пепел".

По его мнению, Януковича держат в рф, чтобы иметь такого себе "черта из табакерки", которого можно "вытаскивать" время от времени, напоминая и дестабилизируя ситуацию.

Напомним, что нынешняя власть в Украине считает Януковича ни чем иным, как "политическим трупом". Поэтому любые попытки россиян вновь "оживить" его политическую карьеру всерьез не воспринимаются.

И это — даже несмотря на то, что самолет Виктора Януковича был замечен в Беларуси, когда начинались первые переговорные процессы между Киевом и Москвой. Предполагалось, что экс-политика хотели назначить "гауляйтером" нашей страны.

Впрочем, после того, как Янукович обратился к Зеленскому, большинство украинцев дали четко понять беглому президенту, что его здесь никто не ждет, а единственный адекватный для него путь может быть за русским военным кораблем.