Украина на это не пойдет: Зеленский сделал четкое заявление насчет войны

Украина не нуждается во втором "дипломатическом болоте"

Полномасштабная война, которую развязала россия, не закончится замораживанием конфликта, как ранее, фактически, вышло с Донбассом. По словам президента Украины Владимира Зеленского, нашей стране больше не нужны дипломатические ошибки по примеру подписания "Минска".

Об этом политик рассказал во время общения с ведущими сессии Wall Street Journal CEO Council Summit 4 мая.

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Как говорит Владимир Зеленский, рф игнорировала все предписания имеющихся договоренностей насчет Донбасса. При этом в Кремле регулярно обвиняли именно в этом украинских властей. Однако фактически договор существовал исключительно "на бумаге".

"Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был Минск-1, Минск-2, были соответствующие документы, которые поднимались, значит, я могу сказать, что это были несерьезные документы, — утверждает глава государства. — Были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет".

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По словам Зеленского, в Украине "Минские соглашения" нарушены не были. Однако любые переговорные процессы закончились после того, как 24 февраля россия зашла танками на украинскую землю в "полном масштабе".

"Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, какие три вещи, по мнению президента, могут помочь поскорее завершить войну и окончательно победить россию. Первый пункт — массивные экономические ограничения, которые изолируют рф от всех благ цивилизации.

Также мы писали, что гарант конституции думает о третьем этапе войны в Украине. Сейчас же, по словам Зеленского, Украина находится во втором.