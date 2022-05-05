Ситуация накаляется: что сейчас происходит на Приднестровье (карта)
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Враг пытается искусственно спровоцировать конфликт
На территории непризнанного Приднестровья начинают более активно проявлять себя российские военнослужащие. Несмотря на их небольшое количество, они создают дополнительное напряжение рядом с Украиной, заставляя украинских бойцов отвлекаться от уже существующих задач.
О нынешней ситуации на территории непризнанной "ПМР" подробнее рассказали в Генштабе ВСУ, а также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По словам Братчука, украинские военнослужащие, в том числе на Одесщине, вынуждены усилить охрану и оборону государственной границы Украины. Как известно, протяженность линии соприкосновенья с Приднестровьем на юге нашей страны — весьма большая, что хорошо видно на карте.
При этом ситуация остается под контролем — ВСУ пытаются отслеживать любую активность на территории непризнанной "республике", ведь в этом регионе присутствуют российские военнослужащие.
Последние, к слову, проводят отдельные попытки перегруппироваться на отдельных направлениях. Также, по информации Генштаба, враг пополняет свои боевые запасы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Вероятней всего, таким образом украинцев лишь хотят лишний раз устрашить и отвлечь от внутреннего фронта, однако наши защитники готовы дать отпор в любую минуту каждому из врагов.
Отметим, что за последние несколько дней на территории Приднестровья появились бетонные блоки, служащие своеобразным перекрытием пропускных пунктов на границе с Украиной. Впрочем, на любое транспортное сообщение это не повлияет — пересечь границу "ПМР" украинцы не могут с 26 февраля. При этом на подконтрольную Молдове территорию въезд для наших граждан по-прежнему открыт.
"Телеграф" также пообщался с отечественными экспертами, которые проанализировали, зачем Москве может быть нужным конфликт на границе Молдовы и Украины, и чем это обернется для самого Приднестровья.
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