"Слуга народа" сделал оптимистичное заявление насчет Шария

Речь о "передаче" блогера Украине

Пророссийского пропагандиста, блогера и политического деятеля Анатолия Шария, задержанного 4 мая в Испании, должны экстрадировать в Украину. По крайней мере, в этом убежден нардеп фракции "Слуги народа" Федор Вениславский.

Таким заявлением политик отличился в эфире телемарафона "UA Разом" в четверг, 5 мая.

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По словам Вениславского, украинские правоохранители уже занимаются подготовкой процедуры экстрадиции Шария на родину, чтобы он мог быть осужден согласно украинского законодательства. При этом, разумеется, интерес западного общества к этому делу умалять нельзя.

"Убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины уже завтра, слишком оптимистично", — предупредил депутат, добавив, что не сомневается — отечественная Фемида настигнет пропагандиста.

Добавим, что, согласно источникам издания "Сегодня", экстрадиция Анатолия Шария может занять около месяца-двух — с соблюдением всех законных норм.

При этом испанская газета ElDiario.es дополнительно информировала, что местные правоохранители подтвердили задержание пророссийского блогера. Более того — оно состоялось благодаря наличию международного ордера на арест.

Тем временем прокремлевские журналисты сообщают, будто бы Анатолий Шарий на данный момент уже отпущен на свободу. Условие — подписка о невыезде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую бурную реакцию у украинцев вызвала новость о задержании одиозного Шария. Как это часто бывает — многие проиллюстрировали событие мемами и фотожабами. Не обошлось и без сравнений блогера с задержанным СБУ беглым политиком Виктором Медведчуком.