Не только Венгрия: названы страны, которые не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Самыми дружелюбными по отношению к украинцам оказались португальцы

Более 60% жителей стран Европейского Союза считают, что Украине следует стать очередным членом объединения. Самый высокий процент лояльных людей на эту тему — среди португальцев, эстонцев, литовцев и поляков.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные свежего опроса Flash Eurobarometer.

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В целом по Евросоюзу количество людей, готовых увидеть Украину еще одним членом ЕС, составляет 66%. Больше всего — в Португалии, где "за" высказалось 87% опрошенных. Для сравнения: в той же дружественной Польше подобное решение поддержал лишь 81% респондентов.

Стоит отметить, что есть в Европе и те народы, которые не слишком хотят видеть нашу страну среди полноценных членов Европейского Союза. Так, около 38% жителей Люксембурга не согласны с необходимостью Украины вступать в ЕС. Подобные настроения разделяют 37% граждан Греции и 36% венгров.

Общая шкала опроса для разных стран ЕС

Добавим еще и то, что в Болгарии (46%) и Кипре (52%) многие считают, будто бы это не россия виновата в полномасштабном нападении на Украину.

При этом европейцы в своем большинстве (79%) уверены, что сам союз продемонстрировал солидарность с украинским народом во время полномасштабного российского вторжения. Около 58% считает, что их реакция была весьма быстрой.

Около 93% выступают за оказание гуманитарной помощи пострадавшим от боевых действий, почти 90% — готовы и дальше принимать в своих странах украинских беженцев. Всего граждане Украины вызывает общую симпатию у европейцев на уровне 89%.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Евросоюзе пообещали выделить дополнительные финансы для послевоенного восстановления Украины. Предварительно механизма разделения денег не сообщают, однако предположительная сумма внушает. Пока же Европа лишь обходится помощью для украинцев и введением дополнительных санкций против россии.

К слову, также "Телеграф" писал, в каком положении Украина нынче находится насчет вероятного членства в НАТО.