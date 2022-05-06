Укр

путину указали на серьезный провал с его ядерным шантажом

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Самолет судного дня вызовет не такую реакцию, какую ждет путин Новость обновлена 06 мая 2022, 10:32
Самолет судного дня вызовет не такую реакцию, какую ждет путин

"Король бензоколонки" уже не так страшен

Весь мир ожидает, что кровавый диктатор владимир путин может устроить на сакральную для него дату 9 мая, и многие ждут новых ядерных угроз со стороны кремля. Однако общественность все меньше пугает такое бряцанье оружием, и реакция на него будет совсем не такой, как прежде, считает главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Есть целый ряд сценариев, что россия может устроить на 9 мая, — ведь ей нужны хоть какие-то победы и доминирование, а в Украине не было достигнуто особых успехов, чтобы ими можно было похвастаться.

Тем временем на параде в Москве ожидается пролет "самолета судного дня" Ил-80 Maxdome, что будет недвусмысленным сигналом не только для Украины, но и для всего мира.

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Однако, как считает Жаренов, за последние месяцы отношение мира к ядерным угрозам путина в корне изменилось.

"Мир благодаря Украине перестает бояться "короля бензоколонки" и совсем иначе реагирует на такие угрозы", — подчеркивает главред "Телеграфа".

Заметим, что Ил-80 Maxdome, известный как "самолет судного дня", построили в 1980-ых годах, и ранее его показывали над Красной площадью в 2010 году на 65-летие победы. Он предназначен для эвакуации высшего руководства страны в случае ядерной войны.

Самолет судного дня Ил-80 Maxdome
Самолет судного дня Ил-80 Maxdome

Вся детальная информация о самолете засекречена, однако сам факт его демонстрации на параде во время войны с Украиной может стать сигналом готовности рф к ядерному удару.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы ОП Алексей Арестович назвал признак, почему путин все-таки не развяжет ядерную войну.

Теги:
#Война #Владимир Путин #Ядерное оружие #Ядерная война #9 мая
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