путину указали на серьезный провал с его ядерным шантажом

"Король бензоколонки" уже не так страшен

Весь мир ожидает, что кровавый диктатор владимир путин может устроить на сакральную для него дату 9 мая, и многие ждут новых ядерных угроз со стороны кремля. Однако общественность все меньше пугает такое бряцанье оружием, и реакция на него будет совсем не такой, как прежде, считает главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов.

Есть целый ряд сценариев, что россия может устроить на 9 мая, — ведь ей нужны хоть какие-то победы и доминирование, а в Украине не было достигнуто особых успехов, чтобы ими можно было похвастаться.

Тем временем на параде в Москве ожидается пролет "самолета судного дня" Ил-80 Maxdome, что будет недвусмысленным сигналом не только для Украины, но и для всего мира.

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Однако, как считает Жаренов, за последние месяцы отношение мира к ядерным угрозам путина в корне изменилось.

"Мир благодаря Украине перестает бояться "короля бензоколонки" и совсем иначе реагирует на такие угрозы", — подчеркивает главред "Телеграфа".

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Заметим, что Ил-80 Maxdome, известный как "самолет судного дня", построили в 1980-ых годах, и ранее его показывали над Красной площадью в 2010 году на 65-летие победы. Он предназначен для эвакуации высшего руководства страны в случае ядерной войны.

Самолет судного дня Ил-80 Maxdome

Вся детальная информация о самолете засекречена, однако сам факт его демонстрации на параде во время войны с Украиной может стать сигналом готовности рф к ядерному удару.

Как сообщал "Телеграф", ранее советник главы ОП Алексей Арестович назвал признак, почему путин все-таки не развяжет ядерную войну.