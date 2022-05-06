Байден и Зеленский придумали, как символически уязвить путина 9 мая

В этот день США примут исторический закон в поддержку Украины

Российские власти активно готовятся к 9 мая — не исключено, что в этот день кровавый диктатор Владимир Путин может официально объявить Украине войну. Между тем, стало известно, что 9 мая американский президент Джо Байден подпишет ленд-лиз для Украины, а Владимир Зеленский на этот день пригласил в Киев канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщили в Белом доме, принятый Конгрессом США законопроект о ленд-лизе будет подписан в понедельник, 9 мая. Это упростит предоставление военной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами.

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на эту же дату пригласил в Киев немецкого канцлера Олафа Шольца.

"Он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать сюда 9 мая в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему", — заявил Зеленский, выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

Примечательно, что США принимали закон о ленд-лизе дважды за всю историю: впервые его подписали 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны для борьбы против фашистов, а возобновили во второй раз во время российского вторжения в Украину в апреле 2022 года — подписать должны как раз 9 мая, когда россияне будут праздновать победу во Второй мировой войне.

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Напомним, что пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США имеют "неисчерпаемые" возможности для поставки оружия в Украину.

Как сообщал "Телеграф", в Германии заявили, что война в Украине должна закончиться не на условиях российского правительства. По мнению главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, это не принесет долгожданной безопасности никому, и прежде всего Украине.