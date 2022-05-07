Генсек НАТО ответил, может ли война в Украине стать началом Третьей мировой

Политики большинства стран пытаются минимизировать масштабной войны

Вероятность большого столкновения различных стран, которые перерастет в Третью мировую войну, постоянно существует. Однако, по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс постоянно работает над уменьшением риска развития подобного сценария — даже в контексте нынешнего российско-украинского противостояния.

Об этом политик рассказал в свежем интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag, передает "Телеграф".

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Столтенберг объясняет, что вопреки утверждения российской пропаганды, Североатлантический Альянс никогда не был "партией войны".

"Мы всегда должны серьезно относиться к риску возникновения большой войны. Вот почему существует НАТО. Война ужасна. Война означает уничтожение. Задача Альянса — максимально минимизировать риск войны за счет сдерживания и коллективной обороны, и тем самым предотвратить крупномасштабную войну. Мы занимаемся этим более 70 лет", — убеждает дипломат.

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По его мнению, сейчас первоочередная задача — сделать так, чтобы война в Украине по итогу не стала угрозой для других государств. Среди прочих шагов, предпринятых НАТО для этого — отказ отправить свои войска на подмогу ВСУ.

При этом Йенс Столтенберг подчеркивает: западные страны имеют право поддерживать украинцев, в том числе и поставками вооружения. Одновременно с этим НАТО наращивает собственные силы на восточном фланге Альянса. Это делается для того, чтобы страны-участницы объединения чувствовали себя более защищенными.

"Москва должна предельно понимать: нападение на страну НАТО будет нападением на все 30 государств-членов", — заявил политик.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг думает о войне россии в Украине и как долго, по его мнению, продлятся активные боевые действия. Генсек подробно объяснил, что должен сделать Запад, дабы избежать затягивания военного конфликта.

Также "Телеграф" рассказывал, какое эпохальное решение иностранных политиков фактически помогло изменить ход войны в Украине.