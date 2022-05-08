"Никогда снова... К сожалению, это не так": Залужный обратился к украинцам

Главнокомандующий украинской армией призвал сограждан вспомнить жертв Второй мировой войны

Генерал Валерий Залужный, который возглавляет Вооруженные Силы Украины, в воскресенье, 8 мая, выпустил обращение ко Дню памяти и примирения. Эта мемориальная дата тесно связана с победой над нацизмом во Второй мировой войне и становится только актуальней для Украины с учетом "победобесия" в россии.

Текст и видео поздравления были опубликованы на Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ.

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По словам Валерия Залужного, много внимания в эти дни европейцы придают символам и слоганам. Однако некоторые из них уже являются неактуальными для Украины — из-за полномасштабной агресии россии, которая началась 24 февраля.

"Никогда снова… К сожалению, это не так. В центре Европы — снова кровавая коварная война", — отметил генерал.

Также он добавил, что россией сейчас активно используются термины, подходящие Второй мировой войне, а также память поколений, для которых была важна Великая Победа.

Впрочем, даже несмотря на множество манипуляций, Украина обязательно выстоит, уверен Залужный.

"Победили нацизм — победим и рашизм! Вечная память жертвам Второй мировой войны! Слава украинским воинам!" — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Добавим, что во времена войны 1939-1945 годов в различных армиях мира против нацизма выступило не менее 7 миллионов украинцев. Множество людей тогда погибли — и не только на фронте, но и в тылу.

Теперь же россия пытается приписать общий подвиг многих стран мира исключительно Советскому Союзу, правопреемницей которого является. Более того — некоторые политики уверены, что диктатор владимир путин может официально объявить войну Украине именно 9 мая, в День победы над нацизмом.

"Телеграф" уже писал, что по этому поводу думает украинский президент Владимир Зеленский.