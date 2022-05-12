Германия задерживает поставку Украине важного оружия: причина оказалась неожиданной

Берлин быстро меняет "показания" насчет своей помощи

Немецкие партнеры устроили неприятный сюрприз украинскому правительству, запутав местного производителя оружия, тем самым задержав поставки важных зенитных установок. Причиной называют "недопонимание между правительствами", однако ситуация от этого быстрее не решается.

Информацию сообщает немецкое издание Welt, передает "Телеграф".

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Как известно, ранее от главы Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прозвучали обещания насчет поставок тяжелого вооружения. Среди них числились и самоходные зенитные установки Gepard, которые изготовляются компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Изначально министр заверила: поставками будет заниматься непосредственно само немецкое правительство, но вскоре опровергла свои же слова. Оказывается, что теперь Украине нужно обратиться с заказом непосредственно к самой компании-производителю.

Тем временем сами KMW заявили, что тоже не получали четких указаний от властей. Изначально производители установок решили, что им необходимо официальное разрешение от правительства, поэтому не начинали работу над оружием. Более того — некоторые из имеющихся СЗУ Gepard уже нужно отремонтировать. Когда начнется этот процесс, пока неизвестно.

Интересно, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба лишь накануне заявил — в отношениях с Германией наметились "позитивные изменения". Он связал это с договором о поставках оружия, а также согласием Берлина поддержать нефтяное эмбарго против россии.

Добавим, что также в Германии рассматривали еще одну заявку от Украины насчет поставок тяжелого вооружения. Речь идет о танках марки Leopard.

Но пока Берлин еще разбирается со всеми тонкостями собственного законодательства, украинские военные уже используют американское вооружение. Полученные от Вашингтона гаубицы отлично справляются с ликвидацией российских оккупантов.