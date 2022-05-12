СНБО забирает активы двух крупнейших банков россии

Куда будут направлены финансы, пока неизвестно

Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение изъять активы "Сбербанка россии", а также банка "ВЭБ.рф", которые находятся на территории нашей страны. Решение будет введено в силу в принудительном порядке.

Предварительно об этом сообщает "Интерфакс Украина", передает "Телеграф".

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Следует отметить, что еще в апреле правительством Украины было поддержано решение изъять корпоративные правы и, соответственно, финактивы "МР Банка" и "Проминвестбанка". Как известно, оба финансовых учреждения являлись "дочерними" филиалами все тех же "Сбера" и "ВЭБ.рф".

Решением СНБО от 11 мая было принято изъять активы в виде прав требования долга "ВЭБ.рф" к "ПИБ" на 0,93 млрд и "Сбербанка россии" к "МР Банк" на 14,9 млрд грн.

Как именно будет происходить процесс изъятия активов, пока неизвестно. Однако скорее всего все финансы, полученные после такой операции, направят на поддержание экономики Украины. Также существует вариант передачи денег на нужды украинской армии.

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Тогда о некоторых подвижках в эту сторону отчитывалась глава Минэкономики Юлия Свириденко. По ее словам, Украина просто получит часть денег "в виде прав требования долга, средств, которые есть на счетах, ОВГЗ и депозитарных сертификатов". Всего в госбюджет от такой операции может поступить около 26 млрд гривен.

Напомним, что акции российского "Сбера" рухнули до критических показателей в начале весны — после начала полномасштабной войны. Чуть позже россияне обратили внимание на то, что в какой-то момент они стоили дешевле, чем обычная офисная бумага.