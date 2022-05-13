Зеленский получил ученую степень в США сразу в десятках вузов

Президент стал докторантом гуманитарных наук

Украинского лидера Владимира Зеленского решили поддержать не только американские политики, но и научные деятели. Именно поэтому Manor College из штата Пенсильвания первым присудил политику звание "доктора наук". Вслед за ним такое решение приняло еще 26 учебных заведений.

Об этом стало известно от главы почетного консульства Украины в Филадельфии Ирины Мазур, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Именно Мазур и получила документы о присуждении почетного звания украинскому президенту. Отныне Зеленский является доктором гуманитарных наук. Награждение состоялось в четверг, 12 мая.

Документ о докторантстве Владимира Зеленского

По ее словам, Manor College стал не единственным американским учебным заведением, которое поддержало подобную инициативу. Поддержку Украине и ее лидеру таким образом выразило еще 26 других ВУЗов Соединенных Штатов.

Биография Зеленского в расшифровке к брошюре о степени доктора

Следует добавить, что решение Manor College может быть связано еще и с тем, что у заведения — тесные культурные и исторические связи с нашей страны. Католический колледж был учрежден в 1947 году на территории Джинкинтауна, а к его основанию приложили украинские монахини ордена Святого Василия Великого.

Дженкинтаун находится неподалеку от Филадельфии

Главными специальностями Manor College являются ветеринария и стоматология. В 2017 году на территории учебного заведения было открыто украинский музей.

Напомним, что украинского президента поддерживают во многих странах мира. Так, в Польше для сбора денег в помощь Украине был напечатан небольшой тираж марок с изображением Владимира Зеленского. К слову, его "размели" за считанные часы.

Также "Телеграф" писал, что в той же Америке Зеленский стал "лицом" нескольких памятных монет. Средства от их продажи тоже будут направлены в поддержку украинского государства.