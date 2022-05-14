Жены защитников "Азовстали" обратились к еще одному мировому лидеру: "путину будет тяжело отказать"

Родственники военных делают все возможное и невозможное для спасения своих

Родственники украинских военнослужащих, которые сейчас находятся в российском окружении на "Азовстали" в Мариуполе, выступили с обращением к китайскому лидеру Си Цзиньпиню. Раньше жены бойцов просили повлиять на владимира путина самого Папу Римского, однако успехом это не увенчалось. Генсека Китая, верят родные военных, российский диктатор таки может послушать.

Об этом стало известно из брифинга родственников защитников Мариуполя в субботу, 14 мая.

По словам Натальи Зарицкой, жены одного из военнослужащих, находящихся на "Азовстали", назвала Си Цзиньпиня "человеком, которому путину будет тяжело отказать".

"Мы знаем, что сильные и благородный Китай может принять решение, мы просим Си Цзиньпиня проявить большую любовь и большую восточную мудрость, и присоединиться к спасению… Мы верим, что Китай не останется в стороне. Мы просим Си Цзиньпиня сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", — подчеркнула женщина.

Поддерживает такую идею и Юлия Тарасенко, чей муж писал ей, что "Азовсталь" стала настоящим адом на земле.

"Мы очень благодарны всем мировым лидерам, но остался наиболее влиятельный человек, с которым считаются путин и россия, — отметила она. — Просим Си Цзиньпиня присоединиться в организации процедуры экстракции на территорию Турции".

Как добавила жена одного из пограничников, находящихся в Мариуполе, если подобная эвакуация состоится, то спасенные военнослужащие больше не будут участвовать в обороне Украины.

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