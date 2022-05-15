Украинского экс-министра, любителя россии засекли в польском кафе (фото)

Политик покинул Украину во время войны, так как имел возможность выехать из страны по возрасту

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко, устроивший скандал на заправке в Яремче из-за ограничений по бензину и кичившийся документами ВСУ, выехал в Польшу. Пророссийский политик был замечен в одном из заведений Варшавы.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в собственном Twitter-аккаунте.

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"Помните скандал с пророссийским Червоненко, когда он на АЗС в Яремче кричал, что ему нужен полный бак, потому что у него документы от ВСУ? Наш герой нашелся. Он уже покинул Украину и мужественно держит оборону… нет, не в любимой россии, а в Варшаве", — написал Стерненко в субботу, 14 мая.

В подтверждение своих слов активист опубликовал фотографию, на которой мужчина очень похож на Евгения Червоненко, сидит сам за чашкой кофе в каком-то заведении. По информации Стерненко, речь о заведении Mennica Złota Polska.

Евгений Червоненко уехал из Украины в Польшу – его заметили в Варшаве

Стоит отметить, что Евгений Червоненко – политик еврейского происхождения, родившийся в украинском Днепропетровске, член партии "Наша Украина", Министр транспорта и связи (2005). Он известен своими пророссийскими настроениями, частыми скандалами и словесными перепалками в прямых эфирах оппозиционных телеканалов, на которые его активно приглашали. Бывшему министру в настоящее время 62 года, поэтому он не подпадает под категорию граждан, которым запрещен выезд из-за военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из Украины во время войны удалось скрыться и бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому. Его в спортивных штанах заметили за чашкой кофе в Вене.