путин может пойти на переговоры с Украиной: названо условие

кремль еще считает кровопролитную войну с Украиной "освободительной"

россия во главе с кровавым диктатором владимиром путиным может пойти на переговоры о войне в Украине, но только если не сможет последним рывком продвинуться на Донбассе.

Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, по выступлению путина на параде к 9 мая было видно, что о заморозке боевых действий или переговорах он не думает.

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Более того, глава россии сказал: "Мы воюем на своей исторической земле", что означает, что он до сих пор считает себя "освободителем", и собирается продолжать войну.

"По состоянию на сегодняшний день путин будет пробовать делать еще один рывок, а вот если этот рывок не удастся, уже после этого можно говорить о намеках на переговорные процессы в модальности заморозки", — подчеркнул Денисенко.

Он также добавил, что под "рывком" подразумевается большое сражение за Донбасс и попытки окружить там силы ООС.

Как сообщал "Телеграф", на последних картах боевых действий четко видно, что российские военные имеют мало успехов на Донбассе и вынуждены сдвигаться в сторону от первоначальных целей.