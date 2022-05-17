На Западе боятся победы Украины и готовы пожертвовать ее территориями ради связей с рф - Politico

На фоне больших потерь в Кремле могут отбросить остатки здравого смысла

На Западе боятся, что россия может проиграть Украине в нынешней войне, что, в свою очередь, унизит диктатора владимира путина. Некоторые политики опасаются, что последующие действия главы Кремля могут быть настолько непредсказуемыми, что приведут к ядерному столкновению во всем мире.

Такие выводы из происходящего в Европе сделали журналисты Politico, передает "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

россия неизменно приближается к своему краху, ведь только за последнюю неделю потерпела несколько крупных неудач — как на войне, так и в политике. Сюда можно зачислить и желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО, и отбрасывание российской армии от Харькова, и регулярные потери, которые армия рф постоянно несет во время боев с ВСУ. Более того — в Минобороны Британии подчеркивают, что наступательные действия россии значительно "потеряли темп", а также "отстают от графика". "Вишенкой на торте" стало заявление Йенса Столтенберга, генсека НАТО, о том, что Украина непременно выиграет эту войну у россии.

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Как пишет Politico, эта совокупность факторов и влияет на увеличение количества западных политиков, которые боятся проигрыша россии. Многие из них вспоминают слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что такая развязка войны станет "унижением рф".

"После нескольких недель беспокойства о том, что произойдет, если Россия сокрушит Украину, западноевропейские лидеры теперь беспокоятся о том, что может произойти, если Украина действительно победит. Одно из серьезных опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой. Вот почему некоторые западноевропейские столицы спокойно выступают за "спасающее лицо" решение конфликта, даже если это будет стоить Украине некоторой территории", — цитирует издание журналиста Мэттью Карничнига.

Вместе с этим от Франции, Италии и Германии начали все чаще исходить заявления о необходимости прекратить огонь с заключить мирное соглашение. Показательно, утверждает Politico, что произошло это тогда, когда ВСУ наконец-то удалось преломить момент в войне.

Считается, что часть европейских политиков сейчас находится в откровенном тупике при переговорах с США, которые настаивают на необходимости победы Украины именно военным путем.

Впрочем, именно такое завершение конфликта, считают в NYT, может увеличить вероятность начала ядерной войны — и не только в Украине:

"Мы знаем, что российская военная доктрина предусматривает использование тактического ядерного оружия в обороне, чтобы переломить ситуацию в проигранной войне. Следует предположить, что путин и его окружение рассматривают тотальное поражение в Украине как угрожающий режиму сценарий. Объедините эти реалии с миром, в котором русские внезапно разгромлены, а их территориальные приобретения испаряются, и вы получите самую затененную ядерную военную ситуацию со времен нашей морской блокады Кубы в 1962 году".

Впрочем, США продолжает работать над увеличением финансовой поддержки Украины. По словам сенатора Митча Макконнелла, и республиканцы, и демократы поддерживают идею о проигрыше россии и победе Киева.

Тем временем украинские чиновники уверены в обратном — что Запад якобы готов объединиться и начать "давить" на путина. Что же необходимо именно Украине в нынешней войне, рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.

Также "Телеграф" писал, что вопрос членства Украины в НАТО не закрыт, как того хочет россия. Более того, по словам Алексея Арестовича, у нашей страны все еще есть шанс стать полноценным участником объединения.