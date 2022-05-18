На Банковой четко пояснили, почему уступок россии не будет

Об уступках просили несколько европейских политиков, однако в Украине уверены, что ничего хорошего из этого не получится

Украина не пойдет ни на какие уступки относительно своего суверенитета российским властям, как и не может быть никаких компромиссов в войне с россией. Ведь такие действия приведут к затягиванию боев или новым конфликтам.

Об этом в среду, 18 мая, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Радио НВ".

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По словам Подоляка, пойти на уступки россии предлагали несколько европейских политиков, среди которых был и президент Франции Эммануэль Макрон.

"В целом эти заявления не только Эммануэля Макрона, но и еще некоторых людей из европейского политического сообщества несколько странны. Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в каком виде. Любые уступки россии будут означать Минск-3, следовательно, отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем в любом виде", — заявил он.

Советник главы ОП убежден, что любой шаг навстречу россии спровоцирует еще больше претензий и требований к Украине, а на фоне этого такие просьбы европейских политиков выглядят очень странно.

"Мне на 83 день войны вообще непонятно, почему в Европе появляются такие мнения. Они, видимо, хотят вернуться к привычным для них правилам ведения бизнеса с Россией. Но мне кажется, что этого уже не будет, потому что зафиксированы военные преступления россии в большом масштабе", — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что Европе следует "корректнее" относиться к вопросу, как должна завершиться российско-украинская война. И речь здесь должна быть не об уступках россии, а об учете приоритетов Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на днях сообщил о том, что ему поступали предложения от французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу уступок российскому кровавому диктатору Путину. Глава Украинского государства на них не согласился.

Ранее "Телеграф" сообщал, что не менее четкой является позиция украинской власти по Крыму и Донбассу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти территории не станут разменной монетой в установлении режима прекращения огня в войне.