Самые горячие бои еще впереди: в США прогнозируют окончание войны осенью

Ленд-лиз должен изменить расклад сил на поле боя

Американские власти прогнозируют, что наиболее активная и горячая фаза войны придется на лето, в частности, на июль. Об этом "Телеграфу" сообщили собеседники в дипломатических кругах.

"США хотят максимально насытить Украину оружием за ближайшие месяцы. Как раз через месяц заработает ленд-лиз , поэтому активные боевые действия начнутся где-то в июле, в частности, и контрнаступательные", — говорит источник издания.

Вместе с тем собеседник подчеркнул: "Окончить войну в Штатах хотят где-то в сентябре-октябре. Если до тех пор не удастся нанести военное поражение россии в Украине, то украинцев будет ожидать позиционная война. Сроки ее завершения сказать сложно".

Ранее представители украинских властей рассказывали, что переговоры с россией по договору безопасности пока на паузе. Как признаются собеседники "Телеграфа", в частности, это потому, что обе стороны ожидают результатов битвы за Донбасс.

По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, как раз результат битвы за Донбасс во многом решит, чем закончится война против России. Его интервью читайте здесь.