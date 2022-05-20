Арестович оценил, какими операциями в Украине руководит лично путин: "Пытается не выглядеть идиотом"

Политик может отдавать лишь отдельные приказы, как Верховный Главнокомандующий

Российский кровавый диктатор владимир путин, который якобы знает, куда ведет свою страну, не занимается войной в Украине напрямую. По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, политик может наблюдать за течением отдельных операций и давать советы — но не более.

Об этом военный эксперт рассказал в свежем интервью для Politeka, передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Наиболее интересующими путина могут быть ключевые направления на фронте, у которых есть особое политическое значение. К таким, поясняет Арестович, относятся Мариуполь, Изюм, Попасная, Лисичанск. Все потому, что помимо Мариуполя с его "Азовсталью" для Кремля является немаловажным выход на границы Донецкой и Луганской областей.

"Там он действительно может спрашивать, где какие полки стоят, кто командует", — говорит Алексей Арестович.

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Такой интерес эксперт оценивает, как возможность контролировать, находится ли "в теме" военное командование, и проявление личного контроля. Другие же формы принятия решений насчет войны путину не нужны.

"Зачем ему выглядеть идиотом в глазах собственных подчиненных? Когда ты начинаешь руководить тем, чем ты не можешь руководить (он же не военный), ты начинаешь выглядеть идиотом. Он же как офицер КГБ понимает общую специфику вооруженных сил и специфику различий между КГБ и армией", — предполагает Арестович.

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Советник главы ОП не верит, что путин лично занимается расставлением полков на поле боя. Исключением может быть лишь ситуация, когда ему докладывают о боеспособностей подразделений на ключевых направлениях, и политику кажется, что какие-то из полков можно объединить для достижения больших успехов.

Однако на войне есть тема, к которой владимир путин действительно "неравнодушен". Это обмен пленными.

"Проявлял болезненный интерес еще со второй чеченской войны, — подтверждает Алексей Арестович. — Мы знаем еще с 2014 года, что едва ли не каждый обмен пленными — это личное вмешательство путина. Он любит торговать головами".

Напомним, ранее мы рассказывали, почему, по мнению Арестовича, россияне так цепляются за остров Змеиный и как долго еще могут продолжаться сражения за этот клочок суши.

Также "Телеграф" писал о том, что военный эксперт озвучил вероятные причины возобновления активности у северных границ Украины.